Pałac lepszy od Chemika w meczu Tauron Ligi

Od początku premierowej partii przewagę miały siatkarki Pałacu. W środkowej części seta poszła seria ośmiu punktów od stanu 10:9 do 18:9 wygranych przez gospodynie, które skutecznie grały w ataku i dobrze prezentowały się w polu serwisowym. Policzanki długo miały kłopoty, nie kończyły akcji, ale w końcówce seta poderwały się do walki i zmniejszyły różnicę do dwóch oczek (22:20). Ostatnie akcje wygrały jednak gospodynie, które punktowym blokiem ustaliły wynik na 25:20.

Zobacz także: 25:4 w meczu siatkarskiej reprezentacji Polski! Zdecydowane zwycięstwo dało awans do finału

Siatkarki Chemika udanie zainaugurowały drugą odsłonę (2:7), ale bydgoszczanki odrobiły straty (11:11). Przez pewien czas trwała wyrównana rywalizacja obu ekip, ale od stanu 16:17 znów inicjatywę przejęły policzanki. W tym fragmencie seta błyszczała Julia Orzoł, która kończyła ważne akcje, a ostatni punkt wywalczyła atakiem ze środka Kinga Różyńska (19:25).

W trzecim secie wyrównaną rywalizację oglądaliśmy jedynie na początku. Od stanu 8:7 inicjatywę przejęły gospodynie, które szybko odskoczyły rywalkom (12:7, 16:9). Set nie był wielkim widowiskiem, sporo było błędów własnych, chaosu, a niewiele interesujących akcji. W końcówce siatkarki Pałacu wygrały sześć akcji z rzędu przy zagrywkach Marty Pol, a ostatnią akcję zakończyły punktowym blokiem (25:13).

Minimalną przewagę w początkowych fragmentach czwartej partii miał zespół z Bydgoszczy (9:7). W środkowej części seta gospodynie powiększyły przewagę (16:12). W końcówce siatkarki Chemika próbowały jeszcze nawiązać walkę, Pałac dowiózł jednak przewagę do końca. Victoria Foucher wywalczyła piłkę meczową (24:19), rywalki obroniły się w trzech akcjach, ale skuteczny atak Marty Pol przypieczętował wygraną ekipy z Bydgoszczy (25:22).

Skrót meczu Pałac - Chemik:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Elena Baka (18), Victoria Foucher (16), Dominika Witowska (15) – Pałac; Julia Orzoł (21) – Chemik. Gospodynie lepiej punktowały zagrywką (52), blokiem (168) i popełniły mniej błędów własnych (22, przy 28 rywalek). MVP: Dominika Witowska (6/10 = 60% skuteczności w ataku + 1 as + 8 bloków).

Metalkas Pałac Bydgoszcz – Lotto Chemik Police 3:1 (25:20, 19:25, 25:13, 25:22)

Pałac: Marta Łyczakowska, Elena Baka, Dominika Witowska, Victoria Foucher, Pola Nowakowska, Marta Pol – Monika Jagła (libero) oraz Julia Sobalska, Nelly Adamczewska. Trener: Martino Volpini.

Chemik: Katarzyna Partyka, Natalia Mędrzyk, Maja Koput, Weronika Gierszewska, Julia Orzoł, Kinga Różyńska – Agata Nowak (libero) oraz Julia Hewelt, Adrianna Rybak-Czyrniańska, Wiktoria Przybyło, Matylda Grabowska. Trener: Dawid Michor.

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI