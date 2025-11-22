Piąta porażka w sześciu ostatnich meczach. Słaba forma MKS-u Dąbrowa Górnicza

Obie drużyny na początku spotkania nie imponowały w ofensywie, ale lepiej radzili sobie przyjezdni, którzy m. in. dzięki trafieniom Dariusza Wyki i Kacpra Marchewki prowadzili 2:10. Starali się to zmieniać Marc Garcia oraz Adrian Bogucki, ale ich akcje w tym fragmencie nie wystarczały. Po rzutach Ike'a Smitha po 10 minutach było 7:18.

Drugą kwartę od serii 10:0 rozpoczął MKS! Po trójce Rona Curry'ego przegrywał więc już tylko punktem! Po chwili rzut z dystansu Martina Peterki dawał im już prowadzenie. Skończyło się na serii 16:0, dopiero po ponad czterech minutach przerwał to rzutami wolnymi Grzegorz Kulka. Później inicjatywę znowu przejęli wałbrzyszanie. Kolejne akcje Cabbila i Smitha oznaczały, że pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 28:37.

Po przerwie zespół trenera Krzysztofa Szablowskiego dość szybko doprowadził do wyrównania po rzutach Marca Garcii i EJ Montgomery'ego. Ike Smith później starał się utrzymywać minimalną przewagę gości. Po następnych akcjach Barreta Bensona ponownie uciekali na siedem punktów. Ostatecznie Dale Bonner zbliżył dąbrowian do stanu 59:61 po 30 minutach.

Aleksander Załucki zaraz na początku czwartek kwarty dawał już im prowadzenie. Jak się okazało - tylko na chwilę. Po późniejszym zagraniu Smitha różnica na korzyść ekipy trenera Andrzeja Adamka wynosiła osiem punktów. Dzięki kolejnym trójkom Bensona przewaga rosła! Ostatecznie Górnik Zamek Książ zwyciężył 96:79.

Najlepszym zawodnikiem gości był Ike Smith z 21 punktami i 4 asystami. Marc Garcia zdobył 19 punktów i 4 zbiórki dla gospodarzy.

ORLEN Basket Liga - 9. kolejka

MKS Dąbrowa Górnicza - Górnik Zamek Książ Wałbrzych 79:96 (7:18, 21:19, 31:24, 20:35)

MKS Dąbrowa Górnicza: Marc Garcia 19, Luther Muhammad 14, Martin Peterka 13, Dale Bonner 11, Adrian Bogucki 8, Aleksander Załucki 5, Roland Curry 4, Marcin Piechowicz 3, E.J. Montgomery 2, Jakub Wojdała 0, Maciej Zabłocki 0, Nikodem Woźny 0;

Górnik Zamek Książ: Ike Smith 21, Barret Benson 20, Tauras Jogela 16, Lovell Cabbil 12, Elijah Pemberton 9, Dariusz Wyka 8, Avery Anderson III 6, Kacper Marchewka 2, Grzegorz Kulka 2, Maciej Puchalski 0.

