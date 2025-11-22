Pierwszy konkurs PŚ w skokach za nami! Stoch najlepszy z Polaków

Stoch skoczył 135,5 m i 122 m, otrzymując notę 291,3 pkt. Tomasiak skokami na 137 m i 122 m wywalczył 283,2 pkt. Żyła uzyskał 131 m i 126,5 m - 283 pkt, Kubacki 126,5 m i 121,5 m - 277,1 pkt, a Wąsek 127,5 m i 119 m - 268,7 pkt. Aleksander Zniszczoł odpadł w kwalifikacjach.

Tschofenig triumfował notą 311,5 pkt po skokach na 133 m i 129 m. Drugi Hoerl skoczył 136 m i 126 m, tracąc do zwycięzcy 4,3 pkt. Liderem po pierwszej serii był Kraft, który uzyskał 138 m. W drugiej serii wylądował 18 metrów bliżej i przegrał z Tschofenigem o 5,2 pkt.

Austriak odniósł dziewiąte indywidualne zwycięstwo w Pucharze Świata, a Kraft 127. raz stanął na podium i jest rekordzistą pod tym względem.

KP, PAP