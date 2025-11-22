PKO BP Ekstraklasa: Cracovia - Motor Lublin. Relacja live i wynik na żywo

Cracovia bardzo dobrze rozpoczęła ten ekstraklasowy sezon, ale z ostatnich pięciu ligowych meczów wygrała tylko jeden. Na własnym stadionie jeszcze nie doznała porażki, w siedmiu spotkaniach zdobywając 15 punktów i tracąc zaledwie cztery bramki.

Będący na wznoszącej fali Motor w czterech ostatnich meczach zdobył osiem goli, co wobec świetnie spisującej się defensywy Cracovii zapowiada interesujące widowisko.

Uwagę kibiców przykuwać też będzie rywalizacja Filipa Stojilkovica z Cracovii i Karola Czubaka z Motoru, najlepszych strzelców w tych drużynach, mających na swoich kontach po siedem zdobytych bramek.

- Cracovia u siebie rzeczywiście traci mało bramek, ale to będzie nasz inny mecz niż z Wisłą Płock. Cracovia bardziej chce pressować i być zespołem, który agresywniej atakuje przeciwnika, gra na większej intensywności i chce odbierać piłkę wysoko. Mają dobrze budowaną kadrę od dłuższego czasu, stopniowo dobierali brakujące ogniwa i w defensywie są naprawdę nieźli - ocenił lubelski szkoleniowiec.

- Nasze ostatnie trzy spotkania były naprawdę dobrymi meczami. Przy odrobinie szczęścia powinniśmy zdobyć przynajmniej dwa punkty więcej. Chcemy utrzymać tę dyspozycję i zagrać kolejny dobry mecz w Krakowie - dodał Stolarski, pochodzący z Krakowa najmłodszy trener w Ekstraklasie.

W poprzednim sezonie dwukrotnie lepsza była Cracovia, u siebie wygrywając aż 6:2, a w Lublinie 1:0.

Mecz 16. kolejki ekstraklasy Cracovia - Motor rozpocznie się w sobotę o godz. 14.45. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

BS, PAP