PKO BP Ekstraklasa: Legia Warszawa - Lechia Gdańsk. Relacja live i wynik na żywo

Do meczu z Legią zawodnicy Lechii przystąpią po wygranej na własnym stadionie z Widzewem Łódź 2:1 przed przerwą na reprezentację. Zresztą takim wynikiem zakończyły się cztery ostatnie ligowe spotkania biało-zielonych, z czego dwa na korzyść rywali.

- Miałem nadzieję, że po dwóch tygodniach będziemy w lepszym momencie. Znowu w naszym zespole jest wirus, do tego doszły dwie kontuzje, ale w szczegóły nie będą się wdawał. Zagraliśmy bardzo dobrze z Widzewem i chcemy to kontynuować - zapowiedział w piątek na konferencji prasowej w Gdańsku Carver.

Z kolei Legia nie wygrała w ekstraklasie pięciu kolejnych meczów; zdobyła w nich zaledwie dwa punkty. Szczególnie bolesna musiała być poniesiona w ostatniej kolejce porażka u siebie 1:2 z plasującym się na 17. pozycji beniaminkiem Bruk-Bet Termalicą Nieciecza.

Warszawianie zajmują w tabeli odległą, 12. pozycję, mają nad gdańszczanami tylko cztery punkty przewagi, ale również jeden mecz zaległy.

- Na pewno nasi rywale mają swoje problemy, jeśli chodzi o grę i wyniki, ale z powodu urazów brakuje im dwóch-trzech bardzo dobrych piłkarzy. Patrząc jednak na cały skład i jego jakość, nie powinno to rzutować na rezultaty. Ta drużyna jest pod presją, aby jak najszybciej wejść na właściwą dla niej ścieżkę – przyznał.

W Lechii w znakomitej formie jest Tomas Bobcek. Lider strzelców ekstraklasy z dziewięcioma trafieniami, autor dwóch goli w meczu z Widzewem, zdobył w swoim reprezentacyjnym debiucie bramkę w konfrontacji z Irlandią Północą, która zapewniła Słowacji nie tylko triumf 1:0, ale także udział w marcowych barażach.

BS, PAP