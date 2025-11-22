Siatkarze z Jastrzębia-Zdroju nie najlepiej weszli w nowy sezon PlusLigi. Drużyna Andrzeja Kowala zdobyła zaledwie siedem punktów w sześciu kolejkach i zanotowała trzy porażki, choć przeciw wyjątkowo mocnym rywalom: PGE Projektowi Warszawa i ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle (oba mecze po 0:3) oraz obecnym obrońcom tytułu - Bogdance LUK Lublin (1:3).

Po drugiej stronie siatki stanie beniaminek ligi, który do tej pory radzi sobie przyzwoicie, jak na debiutanta. Drużyna prowadzona przez Krzysztofa Andrzejewskiego ma pięć punktów i zajmuje jedenaste miejsce, a swoje dwa zwycięstwa odniosła w starciach ze Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa (3:1) i Cuprum Stilonem Gorzów (3:2).

Oba zespoły spotkały się tylko raz - w ćwierćfinale Pucharu Polski w styczniu 2023 roku. Wtedy Jastrzębski Węgiel wygrał 3:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu JSW Jastrzębski Węgiel - InPost ChKS Chełm na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

ŁO, Polsat Sport