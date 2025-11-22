PlusLiga. Wyniki i skróty meczów 7. kolejki (WIDEO)

Siódmą kolejkę PlusLigi rozpoczęło piątkowe starcie PGE GiEK Skra Bełchatów - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa, wygrane przez gospodarzy 3:1. Drużyna spod Jasnej Góry zagrała kilka dni po rozstaniu z trenerem Guillermo Falaską, prowadził ją tymczasowy szkoleniowiec - Roberto Cocconi.

W hicie tej serii spotkań siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie pokonali na Podpromiu Asseco Resovię 3:0. Drużyna Michała Winiarskiego odniosła siódme zwycięstwo w tym sezonie; ekipa z Rzeszowa, po serii zwycięstw poniosła drugą porażkę z rzędu na własnym terenie. W drugim sobotnim meczu JSW Jastrzębski Węgiel pokonał po wyrównanej walce InPost ChKS Chełm 3:1.

W sezonie 2025/2026 w PlusLidze wystartowało czternaście klubów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych drużyn w tabeli wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Wyniki meczów 7. kolejki PlusLigi:

2025-11-21: PGE GiEK Skra Bełchatów – Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 3:1 (25:23, 21:25, 25:19, 26:24)

2025-11-22: Asseco Resovia Rzeszów – Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 (17:25, 22:25, 19:25)

2025-11-22: JSW Jastrzębski Węgiel – InPost ChKS Chełm 3:1 (23:25, 25:23, 25:23, 25:18)

2025-11-23: Indykpol AZS Olsztyn – Cuprum Stilon Gorzów (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025-11-23: PGE Projekt Warszawa – Ślepsk Malow Suwałki (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025-11-23: Barkom-Każany Lwów – Bogdanka LUK Lublin (niedziela, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025-11-24: Energa Trefl Gdańsk – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2).

RM, Polsat Sport