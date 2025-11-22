Pokonała Sabalenkę, a teraz ogłasza wycofanie z turnieju. To już oficjalne

Elena Rybakina w udanym stylu zakończyła sezon 2025. Kazaszka triumfowała w WTA Finals, w finale ogrywając liderkę rankingu WTA Arynę Sabalenkę. Przed tym meczem urodzona w Moskwie zawodniczka poinformowała o swoich problemach z barkiem, przez co istniało zagrożenie odwołania spotkania.

Dobra końcówka sezonu pozwoliła Kazaszce zająć piąte miejsce w rankingu i w spokoju formować kalendarz na następny sezon. W nim Rybakina miała zaplanowany udział w turnieju World Tennis League. Okazuje się jednak, że 26-latki nie zobaczymy na indyjskich kortach. Oficjalny profil WTL poinformował, że piątą tenisistkę świata zastąpi Ukrainka Elina Switolina. Oznacza to, że Rybakinę czeka dłuższa przerwa i szansa na wyleczenie kontuzjowanego barku. Według założeń sezon dla Kazaszki rozpocznie się 26 grudnia w chińskim Shenzhen w ramach World Tennis Championship Cup.

W tych zawodach udział weźmie również Iga Świątek, która, podobnie jak Rybakina, opuści tegoroczną edycję WTL.

Elena Rybakina do tej pory wystąpiła we wszystkich edycjach WTL. Pierwsza edycja turnieju odbyła się w 2022 roku. Triumfatorami ubiegłorocznej decyzji była drużyna "Falcons", którą oprócz Rybakiny reprezentowali: Carolina Garcia, Andrey Rublev i Denis Shapovalov.

