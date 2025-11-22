Polacy walczyli w PŚ. Jak im poszło?

Warto podkreślić, że Żurek w poprzedni weekend w Salt Lake City pobił dwa rekordy kraju i stał się najszybszym w historii polskim panczenistą na dystansie 1000 metrów, a następnie połowie krótszym. Tym razem Polak w rywalizacji na dystansie 1000 metrów zajął szóste miejsce (1:06:906). Z kolei na 11. pozycji sklasyfikowany został Marek Kania (1:07:515). Wygrał Amerykanin Jordan Stolz (1:06:006).

W Calgary nie zabrakło też Karoliny Bosiek, która w wyścigu na 1000 metrów zajęła 18. miejsce (1:15:428). Jej strata do najlepszej Femke Kok z Holandii wyniosła ponad trzy sekundy (1:12:366).

Przypomnijmy, że w ostatnich latach polscy panczeniści bardzo dobrze radzili sobie na torze w Calgary. W lutym ubiegłego roku na MŚ brąz na 500 m mężczyzn, jako pierwszy w historii Polak w konkurencji indywidualnej, zdobył Żurek, a na trzecim miejscu w sprincie drużynowym kobiet uplasowały się Andżelika Wójcik, Iga Wojtasik i Karolina Bosiek. W styczniowym PŚ srebro i brąz na 500 m wywalczyli Wójcik i Żurek. Medale zdobyły wówczas również naszej drużyny sprinterskiej – Polki (Wójcik, Kaja Ziomek-Nogal, Bosiek) były drugie, a Polacy (Kania, Piotr Michalski, Żurek) trzeci.

Polsat Sport