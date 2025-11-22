Polak najlepszy w PGE Warsaw Cup!

Władimir Samojłow wygrał rywalizację solistów podczas trwającego PGE Warsaw Cup w łyżwiarstwie figurowym. Reprezentant Polski zakończył zmagania z wynikiem 240.83 pkt.

Władimir Samojłow

W dniach 19-23 listopada 2025 Warszawa jest gospodarzem międzynarodowych zawodów w łyżwiarstwie figurowym PGE Warsaw Cup 2025. 

 

- To zmagania rangi Challenger Series, która jest drugą najwyższą kategorią zawodów w łyżwiarstwie figurowym na poziomie seniorskim. Największymi gwiazdami będą mistrzowie świata w parach sportowych - powiedział przed startem turnieju Jakub Wójcik, sekretarz generalny Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego.

 

Na tle wirtuozów świetnie zaprezentował się Władimir Samojłow. Polak wygrał rozgraną w piątek rywalizację solistów, zdobywając aż 240.83 pkt. Drugie miejsce zajął Lukas Bristchgi, a podium uzupełnił Samy Hammi. 

KP, Polsat Sport
