Polak najlepszy w PGE Warsaw Cup!

W dniach 19-23 listopada 2025 Warszawa jest gospodarzem międzynarodowych zawodów w łyżwiarstwie figurowym PGE Warsaw Cup 2025.

- To zmagania rangi Challenger Series, która jest drugą najwyższą kategorią zawodów w łyżwiarstwie figurowym na poziomie seniorskim. Największymi gwiazdami będą mistrzowie świata w parach sportowych - powiedział przed startem turnieju Jakub Wójcik, sekretarz generalny Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego.

Na tle wirtuozów świetnie zaprezentował się Władimir Samojłow. Polak wygrał rozgraną w piątek rywalizację solistów, zdobywając aż 240.83 pkt. Drugie miejsce zajął Lukas Bristchgi, a podium uzupełnił Samy Hammi.

KP, Polsat Sport