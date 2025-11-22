Polscy siatkarze nie pozostawili złudzeń rywalom! Przed reprezentacją najważniejszy mecz

Mistrzostwa Europy Wschodniej (EEVZA) siatkarzy są rozgrywane w dniach 20–23 listopada w łotewskim Dyneburgu. Polska rywalizuje w grupie A - w pierwszym meczu pewnie wygrała 3:0 z Gruzją, a w drugim powtórzyła ten wynik w rywalizacji z Łotwą i zajęła pierwsze miejsce w grupie.

Zobacz także: 3:0 w pierwszym meczu! Siatkarze reprezentacji Polski efektownie rozpoczęli mistrzostwa

Podobnie jak na inaugurację, w drugim spotkaniu ekipa trenera Jacka Nawrockiego wygrała dość pewnie. W każdym z setów młodzi Polacy kontrolowali sytuację i nie pozwolili rywalom dojść do granicy dwudziestu zdobytych punktów.

Najwięcej punktów dla Polski zdobyli Karol Leppert (15), Adam Potempa (13) i Cezary Ślusarz (9), a dla Łotwy Tomass Silavs (8). Polacy mieli wyraźną przewagę w ataku, lepiej też punktowali blokiem i zagrywką; popełnili w całym meczu aż 24 błędy własne, choć rywale również oddali im sporo punktów.

Grupę B wygrała reprezentacja Ukrainy, która pokonała Azerbejdżan 3:0 i Estonię 3:1. Ukraińcy będą rywalami Polaków w niedzielnym finale turnieju. Zwycięzca awansuje na mistrzostwa Europy w tej kategorii wiekowej. Gospodarzem imprezy zaplanowanej na 2026 rok będą Włochy.

Polska – Łotwa 3:0 (25:14, 25:17, 25:19)

Polska: Marcel Biernikowicz, Jakub Przybyłkowicz, Karol Leppert, Cezary Ślusarz, Adam Potempa, Bartosz Fidyk – Kacper Wiśniewski (libero) oraz Michał Syguła, Arkadiusz Wlazły, Mikołaj Kierkowski, Adam Małecki (libero), Kuba Shittu, Mikołaj Pachura. Trener: Jacek Nawrocki.

Łotwa: Kristers Elksnis, Tomass Silavs, Peteris Aunins, Aksels Marks Dzerins, Ernests Pastars, Nikita Livca – Niks Amelkovics (libero) oraz Kristers Navenickis, Olivers Pope, Artis Andrejevs, Emils Rudzitis, Martins Skudra, Ernests Grudinskis. Trener: Raimonds Linins.