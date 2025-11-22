Prezes związku zawieszony! Taka wiadomość na kilka dni po awansie na MŚ 2026
Kilka dni po awansie piłkarzy Panamy do przyszłorocznych mistrzostw świata FIFA zawiesiła na pół roku prezesa tamtejszej federacji Manuela Ariasa za nieprzestrzeganie poprzedniego orzeczenia komisji etyki.
Ponadto Arias będzie musiał zapłacić grzywnę 20 tys. franków szwajcarskich. FIFA nie podała, jakiego przewinienia się dopuścił.
W przeszłości Panamczyk był już zawieszony na pół roku za nazwanie piłkarki tego kraju Marty Cox „grubą”, w odpowiedzi na jej krytykę warunków panujących w reprezentacji kobiet. W marcu 2024 roku przyznał się do „niefortunnych” komentarzy na ten temat.
Arias nie będzie mógł wziąć udziału w losowaniu grup mistrzostw świata, które odbędzie się 5 grudnia w Waszyngtonie. Kara wygaśnie kilka tygodni przed rozpoczęciem mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie.
Panama wywalczyła awans do MŚ we wtorek, pokonując Salwador 3:0, podczas gdy poprzedni lider grupy, Surinam, przegrał w Gwatemali 1:3.