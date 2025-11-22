Prezes związku zawieszony! Taka wiadomość na kilka dni po awansie na MŚ 2026

Ponadto Arias będzie musiał zapłacić grzywnę 20 tys. franków szwajcarskich. FIFA nie podała, jakiego przewinienia się dopuścił.

W przeszłości Panamczyk był już zawieszony na pół roku za nazwanie piłkarki tego kraju Marty Cox „grubą”, w odpowiedzi na jej krytykę warunków panujących w reprezentacji kobiet. W marcu 2024 roku przyznał się do „niefortunnych” komentarzy na ten temat.

ZOBACZ TAKŻE: Nowy lider Ligue 1. PSG musi gonić

Arias nie będzie mógł wziąć udziału w losowaniu grup mistrzostw świata, które odbędzie się 5 grudnia w Waszyngtonie. Kara wygaśnie kilka tygodni przed rozpoczęciem mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie.

Panama wywalczyła awans do MŚ we wtorek, pokonując Salwador 3:0, podczas gdy poprzedni lider grupy, Surinam, przegrał w Gwatemali 1:3.

PI, PAP