Problemy przed zawodami PŚ. Brakuje śniegu
Inspekcja przed zawodami Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim mężczyzn, które mają się odbyć w dniach 4-7 grudnia w Beaver Creek w USA, została przełożona na przyszły tydzień. Powodem są problemy ze śniegiem w tej znanej amerykańskiej stacji narciarskiej.
Wstępna inspekcja przeprowadzona przez FIS wykazała, że obecnie nie jest możliwe zorganizowanie tam czterech zawodów. W kalendarzu znajdują się dwa zjazdy 4 i 5 grudnia, supergigant 6 grudnia i dzień później slalom gigant.
Organizatorzy twierdzą, że zawody nie są zagrożone, gdyż w najbliższych dniach spodziewane są obfite opady śniegu i trasy bez problemu uda się perfekcyjnie przygotować.
Wcześniej w dniach 27-30 listopada zaplanowane są zawody kobiet i mężczyzn w Copper Mountain w USA. Tam w programie są slalom i gigant kobiet oraz gigant i supergigant mężczyzn.Przejdź na Polsatsport.pl