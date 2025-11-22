Problemy przed zawodami PŚ. Brakuje śniegu

Wstępna inspekcja przeprowadzona przez FIS wykazała, że obecnie nie jest możliwe zorganizowanie tam czterech zawodów. W kalendarzu znajdują się dwa zjazdy 4 i 5 grudnia, supergigant 6 grudnia i dzień później slalom gigant.

Organizatorzy twierdzą, że zawody nie są zagrożone, gdyż w najbliższych dniach spodziewane są obfite opady śniegu i trasy bez problemu uda się perfekcyjnie przygotować.

Wcześniej w dniach 27-30 listopada zaplanowane są zawody kobiet i mężczyzn w Copper Mountain w USA. Tam w programie są slalom i gigant kobiet oraz gigant i supergigant mężczyzn.