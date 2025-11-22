Puchar Świata w Lillehammer: Relacja live i wynik na żywo
Puchar Świata w Lillehammer to inauguracja sezonu skoków narciarskich. Relacja live i wynik na żywo zawodów PŚ w Lillehammer na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:00.
W piątek Polacy, w składzie Twardosz, Tomasiak, Konderla-Juroszek i Stoch, zajęli szóste miejsce w konkursie drużyn mieszanych. Wygrała ekipa Japonii przed Słowenią i Austrią.
- To był solidny dla nas konkurs, choć do piątego miejsca sporo brakuje. Na pewno jest nad czym pracować. Próby Kacpra i Kamila napawają optymizmem przed konkursami indywidualnymi. W drużynie mieliśmy najmłodszego i najstarszego zawodnika - powiedział trener polskiej kadry Maciej Maciusiak.
W nieoficjalnej indywidualnej klasyfikacji zwyciężył Austriak Jan Hoerl, który skoczył 140 m i 139 m. Stoch był siódmy, a Tomasiak - 14.
Relacja live i wynik na żywo zawodów PŚ w Lillehammer na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:00.Przejdź na Polsatsport.pl