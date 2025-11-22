Puchar Świata w Lillehammer: Relacja live i wynik na żywo

Jakub ŻelepieńZimowe

Puchar Świata w Lillehammer to inauguracja sezonu skoków narciarskich. Relacja live i wynik na żywo zawodów PŚ w Lillehammer na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:00.

Skoczek narciarski w locie podczas zawodów
fot. PAP/EPA
Puchar Świata w Lillehammer: Relacja live i wynik na żywo

W piątek Polacy, w składzie Twardosz, Tomasiak, Konderla-Juroszek i Stoch, zajęli szóste miejsce w konkursie drużyn mieszanych. Wygrała ekipa Japonii przed Słowenią i Austrią.

 

- To był solidny dla nas konkurs, choć do piątego miejsca sporo brakuje. Na pewno jest nad czym pracować. Próby Kacpra i Kamila napawają optymizmem przed konkursami indywidualnymi. W drużynie mieliśmy najmłodszego i najstarszego zawodnika - powiedział trener polskiej kadry Maciej Maciusiak.

 

W nieoficjalnej indywidualnej klasyfikacji zwyciężył Austriak Jan Hoerl, który skoczył 140 m i 139 m. Stoch był siódmy, a Tomasiak - 14.

 

Relacja live i wynik na żywo zawodów PŚ w Lillehammer na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:00.

Przejdź na Polsatsport.pl
SKOKIZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Groźna wywrotka polskich bobsleistów w ME w Lillehammer
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 