Remis w meczu reprezentacji Polski w piłce ręcznej

Wicemistrzynie Afryki do meczu przystąpiły po piątkowym zwycięstwie nad Chorwacją 29:27.

Polki przed przerwą ostatni raz prowadziły (5:4) w 10 minucie po rzucie z dystansu Natalii Nosek. Później rywalki zdobyły cztery bramki z rzędu. Od tego momentu długo utrzymywała się przewaga Senegalu 2-4 golami.

Po upływie trzeciego kwadransa kontaktowe trafienie (21:22) zaliczyła z koła Aleksandra Olek. Gra się wyrównała, ale prowadzenie wciąż się nie zmieniało. Po przerwie na żądanie drużyna Arne Senstada doprowadziła do remisu. Ponownie skutecznością popisała się Olek. Polki po kontrze Katarzyny Cygan, na niespełna minutę przed końcową syreną, odzyskały prowadzenie. Raissa Dapina 15 s przed końcem ustaliła rezultat na 27:27. Między słupkami dobrze spisywała się Paulina Wdowiak, która obroniła 9 z 19 rzutów i jako jedyna ze wszystkich bramkarek (licząc także Senegalki) obroniła rzut karny.

W niedzielę na zakończenie imprezy biało-czerwone zagrają z zespołem gospodarzy.

Polska – Senegal 27:27 (15:17).

Polska: Adrianna Płaczek, Paulina Wdowiak, Barbara Zima – Aleksandra Olek 2, Monika Kobylińska 4, Natalia Janas 2, Katarzyna Cygan 3, Magda Balsam 6, Natalia Nosek 3, Daria Michalak 4, Karolina Kochaniak 1, Paulina Uścinowicz 2, Joanna Granicka, Aleksandra Rosiak, Nikola Głębocka, Natalia Pankowska, Dagmara Nocuń.

Najwięcej bramek dla Senegalu: Marie Fall 6, Raissa Daapina 6, Sopie Kebe 5.

BS, PAP