Sensacyjny wynik w Łodzi! UNI Opole nie pozostawiło wątpliwości

Siatkówka

Siatkarki PGE Budowlani Łódź przegrały 0:3 z UNI Opole w meczu 7. kolejki siatkarskiej TAURON Ligi. Najlepszą zawodniczką spotkania wybrano przyjmującą zespołu gości - Uxue Guerecę, która zdobyła 15 punktów. W ostatnim secie opolanki całkowicie zdominowały zespół rywala wygrywając seta do... 13.

Grupa siatkarek i trenerów omawiających strategię podczas meczu siatkówki.
Fot. PAP
Siatkarki PGE Budowlanych Łódź podczas meczu z UNI Opole.

Obie drużyny rozpoczęły premierowego seta od równej walki. Aż do samej końcówki, gdy inicjatywę jasno przejęła ekipa z Opola. Zdecydował przede wszystkim blok i błędy łodzianek. Najpierw w siatkę zaatakowała Maja Storck. Potem ta sam zawodniczka została zablokowana. Siatkarki Budowlanych długo nie mogły się przemóc. Myliła się także Paulina Damaske i ostatecznie łodzianki musiały uznać wyższość rywalek.


W drugim secie znacznie lepiej rozpoczęły opolanki, ale siatkarki PGE Budowlanych dogoniły rywalki. Asem serwisowym popisała się Karolina Drużkowska, a po drugiej stronie na siatce szalały Uxue Guereca i Katarzyna Zaroślińska-Król. Wszystko co najważniejsze odbyło się w samej końcówce. Najpierw przewagę zbudowały siatkarki z Łodzi po punkcie Sasy Planinsec. Potem jednak zablokowane zostały Storck i Damaske. Znów górą było UNI Opole, które potrzebowały tylko seta do zwycięstwa.


Trzecia partia to już pełna dominacja UNI. Łodzianki popełniały sporo błędów, a kilkukrotnie blokowana była Rodica Buterez. Przewaga była zbyt duża, aby zniwelować ją dobrą końcówką. As serwisowy Katarzyny Połeć przy stanie 13:24 ostatecznie zakończył całe spotkanie, a UNI sprawiło sporą niespodziankę wygrywając w takim stylu na terenie łódzkiej Sport Areny.


PGE Budowlani Łódź - UNI Opole 0:3 (21:25, 27:29, 13:25)


MVP: Uxue Guereca (UNI Opole)


PGE Budowlani Łódź: Rodica Buterez, Paulina Damaske, Joanna Lelonkiewicz, Sasa Planinsec, Nadia Siuda, Maja Storck - Justyna Łysiak (libero) - Karolina Drużkowska, Alicja Grabka, Bruna Honorio.


UNI Opole: Uxue Guereca, Hanna Hellvig, Natalia Kecher, Wirginia Mulka, Katarzyna Połeć, Katarzyna Zaroślińska-Król - Klaudia Łyduch (libero) - Iga Kępa, Elan McCall, Margaret Speaks.

 

PI, Polsat Sport
