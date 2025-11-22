Sensacyjny wynik w Łodzi! UNI Opole nie pozostawiło wątpliwości

Obie drużyny rozpoczęły premierowego seta od równej walki. Aż do samej końcówki, gdy inicjatywę jasno przejęła ekipa z Opola. Zdecydował przede wszystkim blok i błędy łodzianek. Najpierw w siatkę zaatakowała Maja Storck. Potem ta sam zawodniczka została zablokowana. Siatkarki Budowlanych długo nie mogły się przemóc. Myliła się także Paulina Damaske i ostatecznie łodzianki musiały uznać wyższość rywalek.



W drugim secie znacznie lepiej rozpoczęły opolanki, ale siatkarki PGE Budowlanych dogoniły rywalki. Asem serwisowym popisała się Karolina Drużkowska, a po drugiej stronie na siatce szalały Uxue Guereca i Katarzyna Zaroślińska-Król. Wszystko co najważniejsze odbyło się w samej końcówce. Najpierw przewagę zbudowały siatkarki z Łodzi po punkcie Sasy Planinsec. Potem jednak zablokowane zostały Storck i Damaske. Znów górą było UNI Opole, które potrzebowały tylko seta do zwycięstwa.



Trzecia partia to już pełna dominacja UNI. Łodzianki popełniały sporo błędów, a kilkukrotnie blokowana była Rodica Buterez. Przewaga była zbyt duża, aby zniwelować ją dobrą końcówką. As serwisowy Katarzyny Połeć przy stanie 13:24 ostatecznie zakończył całe spotkanie, a UNI sprawiło sporą niespodziankę wygrywając w takim stylu na terenie łódzkiej Sport Areny.



PGE Budowlani Łódź - UNI Opole 0:3 (21:25, 27:29, 13:25)



MVP: Uxue Guereca (UNI Opole)



PGE Budowlani Łódź: Rodica Buterez, Paulina Damaske, Joanna Lelonkiewicz, Sasa Planinsec, Nadia Siuda, Maja Storck - Justyna Łysiak (libero) - Karolina Drużkowska, Alicja Grabka, Bruna Honorio.



UNI Opole: Uxue Guereca, Hanna Hellvig, Natalia Kecher, Wirginia Mulka, Katarzyna Połeć, Katarzyna Zaroślińska-Król - Klaudia Łyduch (libero) - Iga Kępa, Elan McCall, Margaret Speaks.

PI, Polsat Sport