Świetna forma reprezentantów Polski w Japonii. Kurek z tytułem MVP

Wolfdogs Nagoya wróciło na zwycięską ścieżkę. Zespół, w którym występuje reprezentant Polski Norbert Huber, zajmuje trzecie miejsce w tabeli japońskiej ekstraklasy. Następnym przeciwnikiem Nagoyi był zespół z końca stawki, czyli Torray Arrows Shizuoka.

W pierwszej partii obie drużyny szły cios za cios. Każda z drużyn pokazywała swój wachlarz umiejętności. W końcówce seta Nagoya przechyliła szalę na swoją korzyść i zwyciężyła 25:23. W drugim secie Shizuoka była lepszym zespołem i to ona triumfowała, wygrywając 25:21. Dwie kolejne odsłony to już dominacja Nagoyi, która wygrała następne sety do 20 i 19.

Jednym z najlepszych zawodników na parkiecie był Norbert Hubert. Zdobył on 16 punktów, miał skuteczność 67% w ataku (10/15). Na dodatek środkowy dołożył dwa asy, cztery punkty blokiem i siedem wybloków. Obok Hubera świetne spotkanie rozegrali jego koledzy z zespołu Kento Miyaura i Taito Mizumachi. Obaj zdobyli odpowiednio 20 i 22 punkty.

Swój mecz wygrali również Tokyo Great Bears. Drużyna w składzie z Bartoszem Kurkiem pokonała Hiroshimę Thunders 3:2 i zrehabilitowała się za ostatnią porażkę z ekipą Norberta Hubera.

Spotkanie było bardzo zacięte. W pierwszym secie triumfowali Thunders, którzy wygrali 25:23. W drugim secie ekipa Kurka wyszarpała zwycięstwo, grając na przewagi. Set skończył się wynikiem 29:27. Bears kontynuowali dobrą dyspozycję i w trzecim secie wygrali 25:23. Czwarta partia była już dominacją zespołu z Hiroshimy, która wygrała partię aż do 16. To oznaczało, że do wyłonienia zwycięzcy potrzebny będzie tie-break. W nim drużyna z Tokio wygrała 15:10 i triumfowała w całym spotkaniu.

Kapitan reprezentacji Polski został wybrany MVP całego meczu. Zdobył on 29 punktów, mając 49% skuteczności w ataku (26/53). Do tego dołożył asa i dwa bloki.

JZ, Polsat Sport