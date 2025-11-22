Tauron Liga: Metalkas Pałac Bydgoszcz - Lotto Chemik Police. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Metalkas Pałac Bydgoszcz kontra Lotto Chemik Police to spotkanie siódmej kolejki Tauron Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Metalkas Pałac Bydgoszcz - Lotto Chemik Police na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

Siatkarki z Bydgoszczy rozpoczęły sezon od trzech triumfów oraz dwóch porażek. W minionej kolejce poległy w starciu z drużyną PGE Budowlanych Łódź 0:3, natomiast pierwszą przegraną zanotowały już na inaugurację rozgrywek, kiedy to przegrały z MOYA Radomką Radom również w trzech setach. Obecnie mają na swoim koncie siedem punktów.

 

Zespół z Polic rozegrał o jedno spotkanie więcej i zanotował trzy zwycięstwa oraz tyle samo porażek, co Pałac. W poprzedniej serii gier policzanki pokonały drużynę #VolleyWrocław 3:0 i tym samym przerwały niekorzystną passę trzech kolejnych przegranych. Ich dotychczasowy dorobek punktowy wynosi osiem "oczek".

 

W ostatnim starciu obu ekip lepsza okazała się drużyna z Bydgoszczy, która zwyciężyła 3:0 w meczu 17. kolejki poprzedniego sezonu Tauron Ligi.

 

ŁO, Polsat Sport
LOTTO CHEMIK POLICEMETALKAS PAŁAC BYDGOSZCZSIATKÓWKATAURON LIGA

