Tauron Liga: PGE Budowlani Łódź - UNI Opole. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

PGE Budowlani Łódź kontra UNI Opole to spotkanie siódmej kolejki Tauron Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Budowlani Łódź - UNI Opole na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:30.

Sobotnie granie w TAURON Lidze otworzy spotkanie PGE Budowlanych Łódź z UNI Opole. Oba zespoły znajdują się w górnej części tabeli: łodzianki mają 15 punktów, a drużyna z Opola 13. Podopieczne Bartłomieja Dąbrowskiego w tym sezonie ligowym radzą sobie znacznie lepiej, niż przewidywano - uległy jedynie ŁKS-owi Commercecon Łódź (1:3) i DevelopResowi Rzeszów (0:3).

 

ZOBACZ TAKŻE: Tauron Liga siatkarek. Transmisje TV i stream online - 7. kolejka. Gdzie oglądać mecze?

 

Gospodynie sobotniego meczu przegrały natomiast tylko raz, po tie-breaku z ITA TOOLS Stalą Mielec. Co więcej, Budowlane są na fali pięciu wygranych z rzędu, a w trzech ostatnich spotkaniach nie oddały nawet seta.

 

W poprzednim starciu obu zespołów, rozegranym w 14. kolejce minionego sezonu, lepsze były łodzianki, które pokonały UNI Opole 3:0.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Budowlani Łódź - UNI Opole na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:30.

ŁO, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PGE BUDOWLANI ŁÓDŹSIATKÓWKATAURON LIGAUNI OPOLE

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 