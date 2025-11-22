Sobotnie granie w TAURON Lidze otworzy spotkanie PGE Budowlanych Łódź z UNI Opole. Oba zespoły znajdują się w górnej części tabeli: łodzianki mają 15 punktów, a drużyna z Opola 13. Podopieczne Bartłomieja Dąbrowskiego w tym sezonie ligowym radzą sobie znacznie lepiej, niż przewidywano - uległy jedynie ŁKS-owi Commercecon Łódź (1:3) i DevelopResowi Rzeszów (0:3).

Gospodynie sobotniego meczu przegrały natomiast tylko raz, po tie-breaku z ITA TOOLS Stalą Mielec. Co więcej, Budowlane są na fali pięciu wygranych z rzędu, a w trzech ostatnich spotkaniach nie oddały nawet seta.

W poprzednim starciu obu zespołów, rozegranym w 14. kolejce minionego sezonu, lepsze były łodzianki, które pokonały UNI Opole 3:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Budowlani Łódź - UNI Opole na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:30.

ŁO, Polsat Sport