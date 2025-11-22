Wrocławianki nie najlepiej rozpoczęły nowy sezon Tauron Ligi. Po zwycięstwie 3:0 nad beniaminkiem z Nowego Dworu Mazowieckiego w pierwszej kolejce, poniosły pięć kolejnych porażek, a w dwóch ostatnich meczach nie ugrały nawet seta.

Rzeszowianki, aktualne mistrzynie Polski, prezentują zupełnie inną dyspozycję. Przegrały tylko raz - po tie-breaku z PGE Budowlanymi Łódź - i prowadzą w tabeli z jednopunktową przewagą nad łodziankami. Od tamtej porażki wygrały cztery kolejne spotkania, tracąc przy tym zaledwie dwa sety.

W poprzednim meczu pomiędzy tymi drużynami górą był DevelopRes, który w 16. kolejce minionego sezonu Tauron Ligi pokonał #VolleyWrocław 3:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu #VolleyWrocław - DevelopRes Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:00.

ŁO, Polsat Sport