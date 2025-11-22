To nie był ich dzień. Polska para na ostatnim miejscu w Helsinkach

Zimowe

Polska para sportowa Julia Szczetinina - Michał Woźniak zajęła ostatnie, ósme miejsce w Grand Prix ISU w łyżwiarstwie figurowym w Helsinkach.

Para łyżwiarzy figurowych w zielonych i czarnych strojach podczas występu na lodowisku.
fot. PAP
Julia Szczetinina i Michał Woźniak

Zawodnicy UKŁ Spin Katowice byli jedyni reprezentantami Polski w tych zawodach.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polak najlepszy w PGE Warsaw Cup!

 

Siódma para tegorocznych mistrzostw Europy i 14. mistrzostw świata w stolicy Finlandii była najsłabsza w stawce zarówno w programie krótkim - 56,55 pkt, jak i w dowolnym - 99,04. Jej łączna nota to 155,59.

 

Wygrali mistrzowie Starego Kontynentu i srebrni medaliści mistrzostw globu - Niemcy Minerva Fabienne Hase i Nikita Volodin, któzy uzyskali 206,88 pkt.

 

Obok nich na podium stanęły dwa duety amerykańskie - Alisa Efimova i Misha Mitrofanov z dorobkiem 205,49 pkt oraz Ellie Kam i Danny O’Shea - 199,09.

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Martyna Baran z rekordem życiowym i 7. miejscem w PŚ w Salt Lake City
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 