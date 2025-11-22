To nie był ich dzień. Polska para na ostatnim miejscu w Helsinkach

Zawodnicy UKŁ Spin Katowice byli jedyni reprezentantami Polski w tych zawodach.

ZOBACZ TAKŻE: Polak najlepszy w PGE Warsaw Cup!

Siódma para tegorocznych mistrzostw Europy i 14. mistrzostw świata w stolicy Finlandii była najsłabsza w stawce zarówno w programie krótkim - 56,55 pkt, jak i w dowolnym - 99,04. Jej łączna nota to 155,59.

Wygrali mistrzowie Starego Kontynentu i srebrni medaliści mistrzostw globu - Niemcy Minerva Fabienne Hase i Nikita Volodin, któzy uzyskali 206,88 pkt.

Obok nich na podium stanęły dwa duety amerykańskie - Alisa Efimova i Misha Mitrofanov z dorobkiem 205,49 pkt oraz Ellie Kam i Danny O’Shea - 199,09.

KP, PAP