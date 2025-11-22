Udana inauguracja w Lillehammer. Drugi najlepszy wynik Polki w karierze

Rozpoczął się kolejny sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Od tego sezonu kobiety i mężczyźnie mają połączony kalendarz i rywalizują na tych samych skoczniach.

Na pierwszy ogień poszły panie. W konkursie wystąpiły dwie reprezentantki Polski - Pola Bełtowska i Anna Twardosz. W kwalifikacjach poprzedzających zawody odpadła trzecia Polka Nicole Konderla-Juroszek.

Jako pierwsza z Polek ruszyła Bełtowska. Uzyskała ona 100,5 metra co dało jej trzydzieste dziewiąte miejsce. Zdecydowanie lepiej zaprezentowała się Twardosz, która po skoku na 119. metr zajmowała czternastą pozycję.

24-latka w drugiej serii nie utrzymała pozycji. Skoczyła 113,5 metra co sklasyfikowało ją na szesnastym miejscu. Jest to drugi najlepszy wynik w jej karierze. Do tej pory jej "życiówka" to piętnaste miejsce odniesione w ubiegłym sezonie w słoweńskim Ljubnie.

Konkurs wygrała Japonka Nozomi Maruyama, dla której było to pierwsze zwycięstwo w karierze. Druga była Kanadyjka Abigail Strate, a trzecia Lisa Eder z Austrii.

JZ, Polsat Sport