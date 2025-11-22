UK Championship: Michał Szubarczyk - Jimmy White. Relacja live i wynik na żywo

W sobotnim meczu eliminacji UK Championship dojdzie do nietypowego starcia - Jimmy White, legendarny snookerzysta, najstarszy obecnie zawodowiec, zmierzy się z Michałem Szubarczykiem, wielkim talentem z Polski, który z kolei jest najmłodszym zawodowcem w stawce. White jest starszy od Szubarczyka o... 49 lat.

Kto okaże się górą w tym niezwykle ciekawie zapowiadającym się starciu - młodość czy ogromne doświadczenie?



Relacja live i wynik na żywo meczu Michał Szubarczyk - Jimmy White na Polsatsport.pl.