UK Championship: Michał Szubarczyk - Jimmy White. Relacja live i wynik na żywo

Bartłomiej SzulgaInne

Michał Szubarczyk - Jimmy White to spotkanie w ramach eliminacji UK Championship. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

W sobotnim meczu eliminacji UK Championship dojdzie do nietypowego starcia - Jimmy White, legendarny snookerzysta, najstarszy obecnie zawodowiec, zmierzy się z Michałem Szubarczykiem, wielkim talentem z Polski, który z kolei jest najmłodszym zawodowcem w stawce. White jest starszy od Szubarczyka o... 49 lat.

 

ZOBACZ TAKŻE: Ronnie O'Sullivan przeszedł do historii! Wygrał pierwszy turniej w Arabii Saudyjskiej

 

Kto okaże się górą w tym niezwykle ciekawie zapowiadającym się starciu - młodość czy ogromne doświadczenie?

 
Relacja live i wynik na żywo meczu Michał Szubarczyk - Jimmy White na Polsatsport.pl.

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEJIMMY WHITEMICHAŁ SZUBARCZYKPOZOSTAŁE

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 