Wyjazdowe zwycięstwo Developresu! Rzeszowskie siatkarki nadal na czele tabeli

Przedostatnia drużyna w tabeli podejmowała lidera, ale w pierwszej partii nie było widać wielkiej różnicy. Gospodynie walczyły ambitnie i długo dotrzymywały kroku rywalkom. Miały kontakt jeszcze przy stanie 22:23, ale w końcówce nie wykorzystały swoich szans. Autowy atak wrocławianek dał przyjezdnym piłkę setową, a chwilę później skutecznie zaatakowała Laura Jansen (22:25).





Drugą odsłonę udanie rozpoczęły gospodynie (8:5), ale ekipa z Rzeszowa szybko wyrównała - po asie Julity Piaseckiej było 10:10. Developres grał lepiej niż w poprzedniej partii, skutecznie w ataku oraz w polu serwisowym (cztery asy). W środkowej części seta poszła seria od stanu 11:11 do 11:16 i od tego momentu rzeszowianki kontrolowały sytuację. Wynik na 19:25 ustaliła punktową zagrywką Svitlana Dorsman.

Siatkarki Developresu już na początku trzeciego seta popisały się punktową serią i wypracowały sobie solidną zaliczkę (2:7). Utrzymywały punktowy dystans (8:14, 14:19), ale w końcówce nastąpiła dekoncentracja i rywalki niespodziewanie złapały kontakt (19:20). Gdy asa posłała Marrit Jasper, było 20:23, jednak w trzech kolejnych akcjach rzeszowianki popełniły błędy! Seta zakończyła rywalizacja na przewagi, a rozstrzygnął ją autowy atak wrocławianek w ostatniej akcji (26:28).

Skrót meczu Volley - DevelopRes:



Najwięcej punktów: Sara Wąsiakowska (14) – Volley; Taylor Bannister (15), Marrit Jasper (10), Julita Piasecka (10), Dominika Pierzchała (10) – DevelopRes. MVP: Katarzyna Wenerska.

#VolleyWrocław – DevelopRes Rzeszów 0:3 (22:25, 19:25, 26:28)

Volley: Joanna Garncarz, Emilia Kaczmarzyk, Sara Wąsiakowska, Aimee Lemire, Natalia Dróżdż, Martyna Łazowska – Martyna Wysoczańska (libero) oraz Diana Frankevych, Martyna Grysak, Maja Malczewska. Trener: Wojciech Kurczyński.

DevelopRes: Julita Piasecka, Svitlana Dorsman, Taylor Bannister, Marrit Jasper, Dominika Pierzchała, Katarzyna Wenerska – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Karina Chmielewska, Laura Jansen, Aleksandra Dudek. Trener: Cesar Hernandez Gonzalez.

