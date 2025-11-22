Wstrząs w beniaminku. Trener już zwolniony

W czwartek 20 listopada Miasto Szkła Krosno przegrało 92:89 ze Stalą Ostrów Wielkopolski. Była to siódma porażka beniaminka Orlen Basket Ligi w tym sezonie. Doprowadziło to do zwolnienia trenera Edmundsa Valeiko.

"Z dniem dzisiejszym zakończyliśmy współpracę z Trenerem Edmundsem Valeiko. Trenerze, dziękujemy Ci za wszystkie dobre i złe chwile, Twoją pasję oraz momenty wspólnej walki, radości i sukcesów, jakie przyniosły nam ostatnie lata - zwłaszcza te, które otworzyły przed klubem drzwi do najwyższej klasy rozgrywkowej. Trenerze życzymy Ci nowych wyzwań, niegasnącej energii i miejsca, w którym będziesz mógł dalej rozwijać swoją wizję koszykówki" - można przeczytać w oficjalnym oświadczeniu na stronie klubu.

Łotysz prowadził zespół od 2022 roku. W międzyczasie zdołał wywalczyć awans do Orlen Basket Ligi, do której krośnianie wrócili po sześciu latach.

Po ośmiu kolejkach Miasto Szkła Krosno zajmuje ostatnie, szesnaste miejsce z bilansem 1-7. Na tę chwilę nie jest znany następca łotewskiego szkoleniowca.

JZ, Polsat Sport