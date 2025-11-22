Zimowy Magazyn Olimpijski - 23.11 Transmisja TV i stream online

Inauguracja Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lillehammer, zawody World Tour w short tracku w Gdańsku i Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Calgary oraz powrót reprezentacji Polski w curlingu na Mistrzostwa Europy - oto wiodące tematy programu.



Gośćmi Aleksandry Szutenberg będą członek zarządu Polskiego Związku Narciarskiego i ekspert Polsatu Sport - Rafał Kot, nasz komentator i ekspert od ścigania na długim torze - Bartosz Pisarek oraz specjalista od sportów zimowych i dziennikarz sportowy - Krzysztof Rawa. Gościem specjalnym będzie zaś - szykująca się do swojego drugiego startu olimpijskiego - nasza solistka w łyżwiarstwie figurowym Jekatierina Kurakowa, z którą porozmawia Kinga Sylwestrzak.



Na koniec zajrzymy też do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na spotkaniu roboczym do spraw organizacji igrzysk olimpijskich w Polsce pojawił się - z kamerą Polsatu Sport - Marcin Lepa.

Zimowy Magazyn Olimpijski w niedzielę o 20.00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.