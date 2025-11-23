Aryna Sabalenka poleciała do domu Ronaldo! Pokazali się razem publicznie

Po zakończonym sezonie Sabalenka wybrała się na Malediwy, wraz ze swoim partnerem Georgiosem Frangulisem, czym także podzieliła się w social mediach.

Kilka dni temu Białorusinka i jej dziesięć lat starszy partner postanowili wybrać się do Brazylii. Po serii zdjęć, na profilu tenisistki pojawiła się relacja, udostępniona od Brazylijczyka Ronaldo. Dwójce wtóruje partnerka 49-latka - Celina Locks.

W swojej karierze Ronaldo zdobył wiele tytułów. Został wybrany piłkarzem roku FIFA w 1996, 1997 i 2002 roku oraz wygrał "Złotą Piłkę" w latach 1997 i 2002. Grał w wielu zasłużonych klubach, jak PSV, FC Barcelona, Inter Mediolan, Real Madryt i AC Milan. Dwukrotnie zdobył mistrzostwo świata z kadrą "Canarinhos" w latach 1994 i 2002.

MS, Polsat Sport