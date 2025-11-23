Wyjazdowe zwycięstwo siatkarzy Bogdanki! Rywale zdołali urwać seta

Pierwszy set starcia Barkomu z Bogdanką nie był pasjonującym widowiskiem. Goście błyskawicznie uzyskali wyraźną przewagę (1:6), którą bez większych problemów utrzymywali w dalszej części tej odsłony (10:16, 12:19. Lublinianie grali skuteczniej w ataku i mogli wygrać wyżej, ale zepsuli aż osiem zagrywek. Wynik na 19:25 ustalił skutecznym atakiem Jakub Wachnik.

Zobacz także: Pokaz mocy Trentino! Druga porażka z rzędu zespołu Kamila Semeniuka

Zdecydowanie bardziej interesujący był przebieg drugiej partii. Na początku przewagę uzyskali mistrzowie Polski (6:8), ale gospodarze odrobili straty. Siatkarze Barkomu uzyskali nawet na moment przewagę, gdy dwa asy posłał Illia Kowalow (17:16). Wynik krążył wokół remisu do stanu 22:22, a kluczowe akcje seta padły łupem Bogdanki. W ostatniej akcji Jackson Young przedarł się przez blok rywali (23:25).

Początek trzeciej odsłony udany dla Bogdanki (1:4, 8:10). Drużyna ze Lwowa zdołała odwrócić wynik (14:12), udane akcje przeplatała jednak błędami. Gdy asami serwisowymi popisali się Deanan Gyimah (16:18) i Wilfredo Leon (18:21) wydawało się, że Bogdanka jest na dobrej drodze do wygranej. Rywale znów odrobili straty (21:21), a w końcówce nie brakowało emocji. Kewin Sasak wywalczył piłkę meczową dla gości (23:24), ale Lorenzo Pope doprowadził do gry na przewagi. Wygrali ją siatkarze Barkomu, kończąc seta blokiem (28:26).

Czwarta partia od początku toczyła się przy przewadze lublinian (2:5). Ich mocną bronią w tym secie była zagrywka - z pola serwisowego punktowali Wilfredo Leon (2:5, 8:12) i Kewin Sasak (10:15). Tym razem siatkarze Bogdanki nie pozwolili sobie na dekoncentrację i utrzymywali punktowy dystans. Jackson Young wywalczył piłkę meczową, a ostatni punkt dał ekipie z Lublina autowy atak rywali (20:25).

Skrót meczu Barkom - Bogdanka:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Lorenzo Pope (16), Vasyl Tupchii (16), Illia Kovalov (13) – Barkom; Aleks Grozdanow (20), Kewin Sasak (16), Jackson Young (13), Wilfredo Leon (12) – Bogdanka. Goście byli skuteczniejsi w ataku, lepiej punktowali zagrywką (3–10) oraz blokiem (10–13). MVP: Aleks Grozdanov (14/16 = 88% skuteczności w ataku + 6 bloków).

Barkom-Każany Lwów – Bogdanka LUK Lublin 1:3 (19:25, 23:25, 28:26, 20:25)

Barkom: Lukas Kampa, Lorenzo Pope, Vladyslav Shchurov, Vasyl Tupchii, Illia Kovalov, Mousse Gueye – Yaroslav Pampushko (libero) oraz Julius Firkal, Mykola Kuts, Oskar Woźny (libero), Andrii Rohozyn. Trener: Ugis Krastins.

Bogdanka: Jackson Young, Fynnian McCarthy, Marcin Komenda, Wilfredo Leon, Aleks Grozdanow, Kewin Sasak – Thales Hoss (libero) oraz Daenan Gyimah, Jakub Wachnik. Trener: Stephane Antiga.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI