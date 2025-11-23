Betclic 1 Liga: Pogoń Siedlce - Wisła Kraków. Relacja live i wynik na żywo

Prowadząca wyraźnie w tabeli Wisła Kraków w kończącej pierwszą rundę 17. kolejce piłkarskiej 1. ligi zagra w niedzielę w Siedlcach z zajmującą 11. pozycję Pogonią. W tym roku odbędą się jeszcze dwie serie spotkań rewanżowych.

Po 16 kolejkach Wisła jest na czele tabeli z dorobkiem 38 punktów. Podopieczni trenera Mariusza Jopa przegrali tylko dwukrotnie, w tym dwa tygodnie temu z Polonią Warszawa (1:2) na własnym stadionie.

„Biała Gwiazda” jest też najlepiej punktującym zespołem na wyjazdach, co o tyle może mieć znaczenie, że siedlczanie w roli gospodarzy wywalczyli tylko osiem z 21 "oczek".

Pogoń jest jednym z zespołów bardzo szerokiego środka tabeli, gdyż szósty Ruch Chorzów od 13. Miedzi Legnica dzieli ledwie trzy punkty.

Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Siedlce - Wisła Kraków na Polsatsport.pl.

