Betclic 1 Liga: Polonia Warszawa - Odra Opole. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Polonia Warszawa - Odra Opole to spotkanie w ramach 17. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Warszawa - Odra Opole na Polsatsport.pl.

Polonia plasuje się na 10. lokacie w tabeli po 16 spotkaniach. "Czarne Koszule" uzbierały 23 punkty, notując serię zwycięstw w trzech ostatnich meczach - z Polonią Bytom, Górnikiem Łęczna i Wisłą Kraków.

 

Odra jest pozycję niżej oraz ma "oczko" mniej od Polonii. Opolanie wygrali w poprzedniej kolejce z Górnikiem Łęczna 3:1. Od trzech meczów bezpośrednich nie udało im się jednak pokonać warszawskiej ekipy.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Warszawa - Odra Opole na Polsatsport.pl.

MS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
1 LIGAPIŁKA NOŻNA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 