Betclic 1 Liga: Polonia Warszawa - Odra Opole. Relacja live i wynik na żywo

Polonia plasuje się na 10. lokacie w tabeli po 16 spotkaniach. "Czarne Koszule" uzbierały 23 punkty, notując serię zwycięstw w trzech ostatnich meczach - z Polonią Bytom, Górnikiem Łęczna i Wisłą Kraków.

Odra jest pozycję niżej oraz ma "oczko" mniej od Polonii. Opolanie wygrali w poprzedniej kolejce z Górnikiem Łęczna 3:1. Od trzech meczów bezpośrednich nie udało im się jednak pokonać warszawskiej ekipy.

MS, Polsat Sport