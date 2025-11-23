Bez straty seta! Siatkarze reprezentacji Polski w efektownym stylu wygrali turniej

Siatkarskie mistrzostwa Europy Wschodniej (EEVZA) zostały rozegrane w dniach 20–23 listopada w łotewskim Dyneburgu. Wystąpiły w nich reprezentacje do lat 18.





Zobacz także: Sukces reprezentacji Polski siatkarek! Wywalczyły awans

W pierwszej fazie turnieju Polska rywalizowała w grupie A. Zajęła pierwsze miejsce w tabeli, pokonując 3:0 Gruzję i 3:0 Łotwę. W finale zmierzyła się z najlepszą drużyną grupy B - Ukrainą, która wygrała wcześniej 3:0 z Azerbejdżaem i 3:1 z Estonią.

Polacy byli faworytami finałowej konfrontacji i bardzo pewnie pokonali rywali. Już w pierwszym secie dość szybko uzyskali znaczącą przewagę (16:7) i od tej pory kontrolowali sytuację na boisku. Pierwszą partię wygrali 25:13, drugą - 25:16, a w trzeciej odnieśli jeszcze bardziej zdecydowane zwycięstwo - 25:11.

Najwięcej punktów dla reprezentacji Polski zdobyli Karol Leppert (17) i Adam Potempa (11). Polacy dominowali w ataku (52%-24% skuteczności), bloku (11–4) oraz w polu serwisowym (9–2).

Zwycięstwo w turnieju EEVZA dało reprezentacji Polski U18 awans na mistrzostwa Europy w tej kategorii wiekowej. Gospodarzem imprezy zaplanowanej na lipiec 2026 roku będą Włochy.

Piąte miejsce w turnieju zajęła reprezentacja Azerbejdżanu, która pokonała 3:0 Gruzję. Na trzeciej pozycji zakończyli zmagania młodzi siatkarze z Łotwy, wygrywając z Estonią 3:0.

Polska – Ukraina 3:0 (25:13, 25:16, 25:11)

Polska: Marcel Biernikowicz, Jakub Przybyłkowicz, Karol Leppert, Cezary Ślusarz, Adam Potempa, Bartosz Fidyk – Kacper Wiśniewski (libero) oraz Arkadiusz Wlazły, Kuba Shittu, Mikołaj Kierkowski, Mikołaj Pachura, Michał Syguła, Mateusz Oczko. Trener: Jacek Nawrocki.

Ukraina: Yaroslav Kraizhdan, Antonii Kravchenko, Yurii Koval, Volodymyr Filipovskyi, Andrii Merkulov, Artem Rybalka – Oleksii Nosko (libero) oraz Bohdan Khomenko, Kostiantyn Kulyk, Roman Yurchuk, Tymur Sveshnikov, Orest Panchyshyn. Trener: Andriy Levchenko.