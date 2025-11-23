Co za forma Żurka! Kolejny rekord Polski (WIDEO)

Triumfował Amerykanin Jordan Stolz - 33.79. Podium uzupełnił Jun-Ho Kim z Korei Południowej - 33.99.

Drugi z Polaków, Marek Kania zajął dziewiąte miejsce.

Poprzedni rekord kraju 33.90 również należał do Żurka i został ustanowiony 15 listopada w Salt Lake City podczas pierwszych w sezonie zawodów Pucharu Świata.

Wcześniej w niedzielę Martyna Baran zajęła dziewiąte miejsce w rywalizacji na 500 m i była najlepsza z Polek w Calgary. Natomiast reprezentacja Polski w składzie: Szymon Palka, Marcin Bachanek i Władimir Władimir Semirunnij zajęła siódme miejsce w biegu drużynowym.

BS, PAP