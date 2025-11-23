Co za weekend Kurka w Japonii! Ręce same składają się do braw

W sobotni poranek Great Bears mierzyli się z Hiroshima Thunders - zespołem, który stał na podobnym poziomie, co wskazuje położenie obu drużyn w tabeli.

Po wyrównanym starciu, ostatecznie to drużyna Polska wygrała w tie-breaku 15:10. Kapitan reprezentacji Polski został wybrany MVP całego meczu. Zdobył on 29 punktów, mając 49% skuteczności w ataku (26/53). Do tego dołożył asa i dwa bloki.



Jeszcze lepiej było następnego dnia. Tokyo Great Bears wyciągnęli wnioski po pierwszym starciu i w drugim ograli tego samego rywala już 3:1.



Wynik setowy jednak nie do końca oddawał stan rywalizacji. Ta również i tym razem była mocno wyrównana.



W pierwszym secie było 26:24, drugi skończył się wynikiem 25:23. W trzeciej odsłonie przebudził się rywal, który wygrał ją 25:23. Czwarty set padł jednak łupem drużyny Kurka, która zamknęła mecz, wygrywając 25:19.



37-latek ponownie okazał się najlepszym punktującym. Na jego konto zapisano 21 "oczek", w tym jedno po asie serwisowym, trzy dzięki blokach i sześć po obronach.



Tokyo Great Bears plasują się na piątej lokacie w tabeli ligi japońskiej. 6 oraz 7 grudnia zmierzą się z Osaka Blueteon, a więc aktualnym liderem, który wygrywał w czterech ostatnich meczach bezpośrednich. Drużynę Polaka czeka więc spore wyzwanie.