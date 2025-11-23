Dogrywka Cafe Futbol - 23.11. Stream online
Po części telewizyjnej Cafe Futbol tradycyjnie zapraszamy na Dogrywkę do internetu. Transmisja na Polsatsport.pl. Początek około godziny 12:20.
Bożydar Iwanow poprowadzi "Cafe Futbol" z Piotrem Stokowcem
Program poprowadzi Bożydar Iwanow, a gościem specjanym będzie Piotr Stokowiec, trener Pogoni Grodzisk Mazowiecki. W studiu zasiądą też nasi stali eksperci: Roman Kosecki, Tomasz Hajto i Roman Kołtoń.Przejdź na Polsatsport.pl
