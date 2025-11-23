Dwaj kierowcy McLarena zdyskwalifikowani. Przewrót w klasyfikacji generalnej

Obaj kierowcy McLarena Brytyjczyk Lando Norris i Australijczyk Oscar Piastri zostali przez zespół sędziów sportowych zdyskwalifikowani po wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Las Vegas. Norris, lider mistrzostw świata, zajął w nim drugie miejsce, a Piastri był był czwarty.

Mechanicy zespołu McLaren przy bolidzie Formuły 1 na nocnym torze
fot. PAP/EPA
Wyścig wygrał czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla.

 

W bolidach McLarena po zakończeniu rywalizacji ujawniono nieprawidłowości techniczne. Panele podłogowe w samochodach były cieńsze niż wymagane 9 milimetrów, co wykazał pomiar wykonany po wyścigu w Las Vegas. Mistrz świata Lewis Hamilton został już w tym roku także zdyskwalifikowany w Chinach za podobne naruszenie przepisów w swoim Ferrari.

 

Po stracie punktów wywalczonych przez kierowców McLarena w Las Vegas obrońca tytułu Max Verstappen zajmuje drugie miejsce ex aequo w klasyfikacji generalnej z Piastrim i traci tylko 24 punkty do prowadzącego Norrisa. Podczas dwóch pozostałych weekendów wyścigowych w Katarze i Abu Zabi do zdobycia jest maksymalnie 58 punktów.

 

McLaren zapowiada odwołanie od tej decyzji.

