Dwaj kierowcy McLarena zdyskwalifikowani. Przewrót w klasyfikacji generalnej

Wyścig wygrał czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla.

ZOBACZ TAKŻE: W głowie się nie mieści! 10-letni Polak mistrzem świata

W bolidach McLarena po zakończeniu rywalizacji ujawniono nieprawidłowości techniczne. Panele podłogowe w samochodach były cieńsze niż wymagane 9 milimetrów, co wykazał pomiar wykonany po wyścigu w Las Vegas. Mistrz świata Lewis Hamilton został już w tym roku także zdyskwalifikowany w Chinach za podobne naruszenie przepisów w swoim Ferrari.

Po stracie punktów wywalczonych przez kierowców McLarena w Las Vegas obrońca tytułu Max Verstappen zajmuje drugie miejsce ex aequo w klasyfikacji generalnej z Piastrim i traci tylko 24 punkty do prowadzącego Norrisa. Podczas dwóch pozostałych weekendów wyścigowych w Katarze i Abu Zabi do zdobycia jest maksymalnie 58 punktów.

McLaren zapowiada odwołanie od tej decyzji.