Dwaj kierowcy McLarena zdyskwalifikowani. Przewrót w klasyfikacji generalnej
Obaj kierowcy McLarena Brytyjczyk Lando Norris i Australijczyk Oscar Piastri zostali przez zespół sędziów sportowych zdyskwalifikowani po wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Las Vegas. Norris, lider mistrzostw świata, zajął w nim drugie miejsce, a Piastri był był czwarty.
Wyścig wygrał czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla.
ZOBACZ TAKŻE: W głowie się nie mieści! 10-letni Polak mistrzem świata
W bolidach McLarena po zakończeniu rywalizacji ujawniono nieprawidłowości techniczne. Panele podłogowe w samochodach były cieńsze niż wymagane 9 milimetrów, co wykazał pomiar wykonany po wyścigu w Las Vegas. Mistrz świata Lewis Hamilton został już w tym roku także zdyskwalifikowany w Chinach za podobne naruszenie przepisów w swoim Ferrari.
Po stracie punktów wywalczonych przez kierowców McLarena w Las Vegas obrońca tytułu Max Verstappen zajmuje drugie miejsce ex aequo w klasyfikacji generalnej z Piastrim i traci tylko 24 punkty do prowadzącego Norrisa. Podczas dwóch pozostałych weekendów wyścigowych w Katarze i Abu Zabi do zdobycia jest maksymalnie 58 punktów.
McLaren zapowiada odwołanie od tej decyzji.Przejdź na Polsatsport.pl