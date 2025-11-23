Pewne zwycięstwo siatkarzy Indykpolu AZS! Outsider PlusLigi przegrał siódmy mecz z rzędu
W spotkaniu siódmej kolejki PlusLigi Indykpol AZS Olsztyn pokonał Cuprum Stilon Gorzów 3:0. Gospodarze nie byli w najlepszej dyspozycji, ale dość pewnie pokonali rywali. Gorzowianie nie zdołali wykorzystać swoich szans w premierowej partii; ponieśli siódmą porażkę z rzędu i pozostają jedyną drużyną bez zwycięstwa.
Premierowa partia przyniosła wyrównaną rywalizację obu zespołów - raz jedna, raz druga strona miała minimalną przewagę. Po ataku Marcina Kani goście wywalczyli piłkę setową (23:24), ale nie wykorzystali swojej szansy na wygraną. Gorzowianie popełnili w tym secie aż jedenaście błędów, obie ekipy miały kłopoty w ofensywie, ale mocną bronią gospodarzy był blok. Długą rywalizację na przewagi rozstrzygnęli po swojej myśli siatkarze AZS, a wynik na 32:30 ustalił skutecznym atakiem Moritz Karlitzek.
Drugą odsłonę lepiej rozpoczęli gorzowianie (3:6), ale gospodarze szybko wyrównali, a w środkowej części seta uzyskali minimalną przewagę. Kluczowa dla losów tej części meczu okazała się punktowa seria od stanu 17:16 do 22:16, gdy zagrywał Moritz Karlitzek. Olsztynianie byli w tym secie skuteczniejsi w ataku. Goście w końcówce nie byli już w stanie odrobić strat, a ich serwis w siatkę dał rywalom ostatni punkt (25:20).
Olsztynianie mieli przewagę również w trzecim secie (6:4, 12:10), goście długo jednak trzymali kontakt z rywalami. Końcówkę znów po swojej myśli rozegrali siatkarze Indykpolu AZS. Po asie Łukasza Kozuba prowadzili 21:16, błąd serwisowy gości dał im piłkę meczową, a w ostatniej akcji Johannes Tille zaatakował z przechodzącej piłki (25:19).
Najwięcej punktów: Paweł Halaba (18), Moritz Karlitzek (13), Jan Hadrava (13) – AZS; Chizoba Neves (14) – Stilon. Gospodarze byli skuteczniejsi w ataku, lepiej punktowali blokiem (10–6). MVP: Paweł Halaba (17/31 = 55% skuteczności w ataku + 1 blok).
Indykpol AZS Olsztyn – Cuprum Stilon Gorzów 3:0 (32:30, 25:20, 25:19)
AZS: Johannes Tille, Moritz Karlitzek, Jakub Majchrzak, Jan Hadrava, Paweł Halaba, Seweryn Lipiński – Jakub Ciunajtis (libero) oraz Łukasz Kozub, Arthur Szwarc, Karol Borkowski. Trener: Daniel Pliński.
Stilon: Thiago Veloso, Mathis Henno, Patryk Niemiec, Chizoba Neves, Kamil Kwasowski, Marcin Kania – Kamil Dembiec (libero) oraz Daniel Gąsior, Wojciech Więcławski, Mateusz Maciejewicz. Trener: Hubert Henno.
