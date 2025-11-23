Japonka najlepsza w Lillehammer. Polki daleko

Twardosz skoczyła 118,5 m i 118 m, otrzymując notę 192,1 pkt. Bełtowska uzyskała 116 m, co dało jej 91,8 pkt. W kwalifikacjach odpadła Nicole Konderla-Juroszek.

Maruyama w pierwszej serii skoczyła 134 m i miała ogromną przewagę nad rywalkami. W drugiej poszybowała na odległość 133 m i zwyciężyła notą 283,6 pkt.

Drugie miejsce zajęła Heidi Dyhre Traaserud, która po skokach na 127,5 m i 130 m zdobyła 254,8 pkt. Norweżka pierwszy raz w karierze stanęła na podium. Trzecia była Nika Prevc, która w zeszłym sezonie zdobyła Kryształową Kulę. Słowenka skoczyła 128 m i 123 m, uzyskując 250,4 pkt.

W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata po dwóch konkursach prowadzi Maruyama - 200 pkt. Za nią plasują się Kanadyjka Abigail Strate i Traaserud, które mają po 125 pkt. Twardosz z dorobkiem 19 pkt zajmuje 21. miejsce.