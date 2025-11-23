Kobayashi wygrał po raz 36! Stoch otarł się o czołową "10"

Zimowe

Ryoyu Kobayashi wygrał niedzielny konkurs indywidualny skoczków w Lillehammer. Było to już 36. zwycięstwo Japończyka w karierze. Drugie miejsce zajął Domen Prevc, a podium uzupełnił Felix Hoffmann. 12. był Kamil Stoch, 20. Dawid Kubacki, a 22. Kacper Tomasiak.

Skoczek narciarski w kasku i goglach, trzymający nartę.
fot. AFP

Stoch uzyskał 138,5 m i 123,5 m, zdobywając 253,1 pkt. Kubacki skoczył 128 m i 129 m, otrzymując notę 238,8 pkt. Tomasiak po skokach na 130,5 m i 123,5 m wywalczył 234,8 pkt.

 

ZOBACZ TAKŻE: Gdański World Tour w short tracku zakończony. Jak poradzili sobie Polacy?

 

Trzech pozostałych Polaków zakończyło konkurs na pierwszej serii. 35. Żyła skoczył 124,5 m. Wąsek poszybował na odległość 125,5 m i uplasował się na 36. pozycji. Aleksander Zniszczoł oddał najkrótszy skok - 114,5 m i zajął 50. miejsce.

 

Kobayashi triumfował po skokach na 138,0 m i 139,5 m, co dało mu 290,5 pkt. Japończyk odniósł 36. zwycięstwo w karierze i w klasyfikacji wszech czasów zrównał się z Finem Janne Ahonenem.

 

Drugi Prevc skoczył 140 m i 139 m. Słoweniec stracił do zwycięzcy 3,2 pkt. Trzeci był Niemiec Felix Hoffmann, który pierwszy raz w karierze stanął na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata. Sobotni zwycięzca Daniel Tschofenig uplasował się na siódmej pozycji.

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
SKOKIZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Sławomir Chmura: Stabilizacja warunków bardzo dobrze wpłynęła na treningi naszej kadry
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 