Kobayashi wygrał po raz 36! Stoch otarł się o czołową "10"

Stoch uzyskał 138,5 m i 123,5 m, zdobywając 253,1 pkt. Kubacki skoczył 128 m i 129 m, otrzymując notę 238,8 pkt. Tomasiak po skokach na 130,5 m i 123,5 m wywalczył 234,8 pkt.

Trzech pozostałych Polaków zakończyło konkurs na pierwszej serii. 35. Żyła skoczył 124,5 m. Wąsek poszybował na odległość 125,5 m i uplasował się na 36. pozycji. Aleksander Zniszczoł oddał najkrótszy skok - 114,5 m i zajął 50. miejsce.

Kobayashi triumfował po skokach na 138,0 m i 139,5 m, co dało mu 290,5 pkt. Japończyk odniósł 36. zwycięstwo w karierze i w klasyfikacji wszech czasów zrównał się z Finem Janne Ahonenem.

Drugi Prevc skoczył 140 m i 139 m. Słoweniec stracił do zwycięzcy 3,2 pkt. Trzeci był Niemiec Felix Hoffmann, który pierwszy raz w karierze stanął na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata. Sobotni zwycięzca Daniel Tschofenig uplasował się na siódmej pozycji.

KP, PAP