Marciniak poprowadzi mecz w LM. UEFA ogłosiła

Szymon Marciniak poprowadzi we wtorek mecz w Neapolu piłkarskiej Ligi Mistrzów, w którym Napoli zmierzy się z Karabachem Agdam z Azerbejdżanu. Sędziami liniowymi będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a technicznym Wojciech Myć.