Marciniak poprowadzi mecz w LM. UEFA ogłosiła
Szymon Marciniak poprowadzi we wtorek mecz w Neapolu piłkarskiej Ligi Mistrzów, w którym Napoli zmierzy się z Karabachem Agdam z Azerbejdżanu. Sędziami liniowymi będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a technicznym Wojciech Myć.
Sędziami VAR będą Holender Pol van Boekel oraz Chorwat Ivan Bebek.
Po czterech kolejkach LM prowadzą z kompletem 12 punktów Bayern Monachium, Arsenal Londyn oraz Inter Mediolan. Karabach Agdam zajmuje 15. miejsce - 7 punktów, natomiast 24. Napoli - 4.