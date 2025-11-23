Marciniak poprowadzi mecz w LM. UEFA ogłosiła

Szymon Marciniak poprowadzi we wtorek mecz w Neapolu piłkarskiej Ligi Mistrzów, w którym Napoli zmierzy się z Karabachem Agdam z Azerbejdżanu. Sędziami liniowymi będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a technicznym Wojciech Myć.

Sędzia piłkarski w turkusowej koszulce z logo FIFA.
fot. PAP
Sędziami VAR będą Holender Pol van Boekel oraz Chorwat Ivan Bebek.

 

Po czterech kolejkach LM prowadzą z kompletem 12 punktów Bayern Monachium, Arsenal Londyn oraz Inter Mediolan. Karabach Agdam zajmuje 15. miejsce - 7 punktów, natomiast 24. Napoli - 4. 

