Mecz Ekstraklasy odwołany. Śnieżyca okazała się zbyt mocna

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Z powodu intensywnych opadów śniegu odwołany został niedzielny mecz piłkarskiej ekstraklasy Jagiellonii Białystok z GKS Katowice. Sędzia spotkania Wojciech Myć ocenił, że murawa na Chorten Arenie nie nadawała się do gry, wziął też pod uwagę zdrowie i bezpieczeństwo piłkarzy.

Piłkarze w żółto-czerwonych strojach stoją w kółku na boisku.
fot. PAP
Mecz odwołany z powodu gęstego śniegu

Godzinę przed meczem zaczął w Białymstoku padać gęsty śnieg i w krótkim czasie boisko było już białe. Co prawda drużyny wyszły na rozgrzewkę, a w tym czasie odśnieżane były linie, ale śnieg nie przestawał padać i ostatecznie sędzia podjął decyzję o odwołaniu tego spotkania.

 

Nowy termin nie jest jeszcze znany.

 

Zanim podjęta została ostateczna decyzja, sędziowie konsultowali się z delegatem meczowym i sztabami szkoleniowymi obu drużyn; sędzia Myć sprawdzał, jak zachowuje się piłka na pokrytym śniegiem boisku.

 

Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec powiedział dziennikarzom, że decyzja o odwołaniu meczu była - w tych warunkach - jedyną racjonalną i możliwą.

 

Po decyzji arbitra oba zespoły wyszły z szatni podziękować kibicom.

 

4 grudnia oba zespoły zagrają ze sobą w 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Mecz będzie rozegrany w Katowicach.

