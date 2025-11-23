Milan górą w derbach! Grał Piotr Zieliński

Piłka nożna

Inter Mediolan przegrał z Milanem w niedzielnym hicie Serie A. Podopieczni Massimiliano Allegrego triumfowali 1:0 po golu Christiana Pulisica. W ekipie Interu kilkanaście minut rozegrał reprezentant Polski Piotr Zieliński.

Dwóch piłkarzy w akcji na boisku. Po lewej gracz w czerwono-czarnej koszulce z białymi numerami, po prawej gracz w niebiesko-czarnej koszulce z numerem 10. Obaj walczą o piłkę.
fot. PAP
Inter Mediolan przegrał z Milanem w niedzielnym hicie Serie A.

Decydująca o losach rywalizacji lokalnych przeciwników na San Siro okazała się bramka zdobyta na początku drugiej połowy (54.) przez reprezentanta Stanów Zjednoczonych Christiana Pulisica.

 

ZOBACZ TAKŻE: Mecz Ekstraklasy odwołany. Śnieżyca okazała się zbyt mocna

 

W 74. minucie Inter stanął przed szansą na wyrównanie, ale doświadczony turecki pomocnik Hakan Calhanoglu nie wykorzystał rzutu karnego. Jego strzał obronił francuski golkiper Milanu Mike Maignan.

 

Cztery minuty później na boisko w ekipie gospodarzy wszedł Zieliński, właśnie za Calhanoglu.

 

Wynik już nie uległ zmianie, co znaczy, że Inter spadł na czwarte miejsce (24 pkt), a Milan awansował na drugie (25).

 

Nowym liderem - z dorobkiem 27 pkt - została Roma, która wcześniej w niedzielę dość gładko pokonała na wyjeździe Cremonese 3:1, tracąc jedynego gola w doliczonym czasie gry.

 

W wyjściowym składzie rzymskiego zespołu był Jan Ziółkowski. 20-letni obrońca reprezentacji Polski zobaczył w końcówce pierwszej połowy żółtą kartkę, a w przerwie - przy prowadzeniu jego drużyny 1:0 - został zmieniony.

 

W ścisłej czołówce jest również Napoli - obecnie na trzecim miejscu (25). Broniący tytułu zespół pokonał dzień wcześniej u siebie Atalantę Bergamo Nicoli Zalewskiego 3:1, prowadząc już do przerwy 3:0.

 

Inter Mediolan - AC Milan 0:1 (0:0)
Bramka: Pulisic 54

 

Inter: Sommer - Akanji, Acerbi (Diouf 85), Bastoni - Carlos Augusto, Barella (Esposito 85), Calhanoglu (Zieliński 78), Sucić, Dimarco - Martinez (Bonny 66), Thuram

 

Milan: Maignan - Tomori, Gabbia, Pavlović - Saelameakers, Fofana (Ricci 78), Modrić, Rabiot, Bartesaghi - Pulisić (Nkunku 78), Leao (Loftus-Cheek 86)

 

Żółte kartki: Calhanoglu - Leao, Pavlović

 

W 74. minucie Calhanoglu zmarnował rzut karny.

BS, Polsat Sport, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
AC MILANINTER MEDIOLANPIŁKA NOŻNAPIOTR ZIELIŃSKIWŁOCHY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Dyskusja o zmarnowanych talentach w Polsce. "Ścinamy głowy"

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 