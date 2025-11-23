Milan górą w derbach! Grał Piotr Zieliński

Decydująca o losach rywalizacji lokalnych przeciwników na San Siro okazała się bramka zdobyta na początku drugiej połowy (54.) przez reprezentanta Stanów Zjednoczonych Christiana Pulisica.

W 74. minucie Inter stanął przed szansą na wyrównanie, ale doświadczony turecki pomocnik Hakan Calhanoglu nie wykorzystał rzutu karnego. Jego strzał obronił francuski golkiper Milanu Mike Maignan.

Cztery minuty później na boisko w ekipie gospodarzy wszedł Zieliński, właśnie za Calhanoglu.

Wynik już nie uległ zmianie, co znaczy, że Inter spadł na czwarte miejsce (24 pkt), a Milan awansował na drugie (25).

Nowym liderem - z dorobkiem 27 pkt - została Roma, która wcześniej w niedzielę dość gładko pokonała na wyjeździe Cremonese 3:1, tracąc jedynego gola w doliczonym czasie gry.

W wyjściowym składzie rzymskiego zespołu był Jan Ziółkowski. 20-letni obrońca reprezentacji Polski zobaczył w końcówce pierwszej połowy żółtą kartkę, a w przerwie - przy prowadzeniu jego drużyny 1:0 - został zmieniony.

W ścisłej czołówce jest również Napoli - obecnie na trzecim miejscu (25). Broniący tytułu zespół pokonał dzień wcześniej u siebie Atalantę Bergamo Nicoli Zalewskiego 3:1, prowadząc już do przerwy 3:0.

Inter Mediolan - AC Milan 0:1 (0:0)

Bramka: Pulisic 54

Inter: Sommer - Akanji, Acerbi (Diouf 85), Bastoni - Carlos Augusto, Barella (Esposito 85), Calhanoglu (Zieliński 78), Sucić, Dimarco - Martinez (Bonny 66), Thuram

Milan: Maignan - Tomori, Gabbia, Pavlović - Saelameakers, Fofana (Ricci 78), Modrić, Rabiot, Bartesaghi - Pulisić (Nkunku 78), Leao (Loftus-Cheek 86)

Żółte kartki: Calhanoglu - Leao, Pavlović

BS, Polsat Sport, PAP