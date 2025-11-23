Nie żyje polska legenda. Był mistrzem świata i trenerem kadry narodowej
W wieku 61 lat zmarł w Lublinie Andrzej Maciejewski, utytułowany zawodnik, trener m.in. kadry narodowej, były prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, posiadacz 5 Dan.
Wielokrotny mistrz Polski i mistrz świata (drużynowo w kumite w 1992 roku w Montrealu), wychowawca wielu mistrzów globu i Europy, m.in. Justyny Marciniak i Daniela Iwanka.
Od 2004 roku wiceprezes, a w latach 2019-2024 prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.
Pełnił także funkcję wiceprezesa ds. Europy World Traditional Karate-Do Federation.
