Nie żyje polska legenda. Był mistrzem świata i trenerem kadry narodowej

Wielokrotny mistrz Polski i mistrz świata (drużynowo w kumite w 1992 roku w Montrealu), wychowawca wielu mistrzów globu i Europy, m.in. Justyny Marciniak i Daniela Iwanka.

Od 2004 roku wiceprezes, a w latach 2019-2024 prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.

Pełnił także funkcję wiceprezesa ds. Europy World Traditional Karate-Do Federation.

BS, PAP