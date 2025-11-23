Nie żyje zawodnik MMA. Dramat podczas gali

Johnson w piątek wieczorem brał udział w Matador Fighter Challenge na stadionie Cicero w Chicago. Pod koniec trzeciej rundy walki z Coreyem Newellem sportowiec osunął się na deski i stracił przytomność.

Zawodnika natychmiast przewieziono do szpitala. Niestety, około północy stwierdzono jego zgon. Smutną informację przekazał Joe Goytia, organizator gali.

"To wpis, którego nigdy nie miałem zamiaru publikować. Wczoraj wieczorem jeden z zawodników naszej gali, Isaac Johnson, zemdlał pod koniec walki. Pomocy medycznej udzielił mu obecny personel medyczny, a on sam został przewieziony do szpitala. Brak mi słów, by wyrazić, co teraz czuję. Mogę jedynie złożyć najszczersze kondolencje jego rodzinie, przyjaciołom i kolegom z drużyny" - napisał Goytia na Facebooku.

Na razie nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną śmierci 31-latka. Jak poinformowała stacja NBC 5 Chicago, sprawę bada miejscowa policja.

KP, Polsat Sport