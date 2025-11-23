Nowy rekord życiowy reprezentanta Polski. Do podium trochę jednak zabrakło

Władimir Semirunnij zajął piąte miejsce w grupie B na dystansie 1500 m na zakończenie drugiego dnia zawodów Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Calgary. Reprezentant Polski wynikiem 1.43,41 pobił rekord życiowy.

Zawodniczka łyżwiarstwa szybkiego w czerwono-niebieskim stroju i białym kasku pochyla się do przodu na lodzie.
fot. PAP
Najszybszy w tej grupie był Austriak Alexander Farthofer - 1.42,97. Oprócz Semirunnego (w piątek pobił rekord Polski na 5000 m - 6.09,18), startował Szymon Wojtakowski, zajmując 13. lokatę - 1.44,98.

 

W grupie B na 1500 m wystąpiły również siódma Natalia Czerwonka - 1.53,95 oraz szesnasta Natalia Jabrzyk - 1.56,73. Najlepszy czas uzyskała Kanadyjka Valerie Maltais - 1.52,56.

 

Wcześniej w grupach A na tym dystansie, bez udziału biało-czerwonych, najszybsi okazali się Amerykanin Jordan Stolz - 1.42,10 oraz Holenderka Joy Beune - 1.51,17.

 

Dokończenie rywalizacji w Calgary, w tym ponownie na 500 m, zaplanowano na niedzielę. Kolejne zawody PŚ odbędą się w dniach 5-7 grudnia w holenderskim Heerenveen.

