Nowy rekord życiowy reprezentanta Polski. Do podium trochę jednak zabrakło

Najszybszy w tej grupie był Austriak Alexander Farthofer - 1.42,97. Oprócz Semirunnego (w piątek pobił rekord Polski na 5000 m - 6.09,18), startował Szymon Wojtakowski, zajmując 13. lokatę - 1.44,98.

W grupie B na 1500 m wystąpiły również siódma Natalia Czerwonka - 1.53,95 oraz szesnasta Natalia Jabrzyk - 1.56,73. Najlepszy czas uzyskała Kanadyjka Valerie Maltais - 1.52,56.

Wcześniej w grupach A na tym dystansie, bez udziału biało-czerwonych, najszybsi okazali się Amerykanin Jordan Stolz - 1.42,10 oraz Holenderka Joy Beune - 1.51,17.

Dokończenie rywalizacji w Calgary, w tym ponownie na 500 m, zaplanowano na niedzielę. Kolejne zawody PŚ odbędą się w dniach 5-7 grudnia w holenderskim Heerenveen.