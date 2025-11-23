Pokaz mocy Trentino! Druga porażka z rzędu zespołu Kamila Semeniuka

Ekipa z Trydentu już na początku wypracowała sobie solidną przewagę (8:3). Perugia próbowała odrobić stratę, ale nie udało im się zbliżyć na więcej niż dwa punkty (16:14). Po chwili gospodarze znów "odskoczyli" i tym razem nie stracili już rezonu. Wygrali premierową odsłonę tego meczu 25:21.

W drugim secie początkowo niewiele wskazywało na to, że Trentino tak zdominuje zespół Kamila Semeniuka. Obie ekipy rozpoczęły spokojnie (7:6), ale im dalej w las, tym ciemniej dla Perugii. Gospodarze zaczęli punktować seriami, a ich rywale nie potrafili znaleźć ani sposobu na nich, ani lidera, który trzymałby na sobie ciężar gry całego zespołu. Theo Faure szalał w ataku, a po drugiej stronie siatki brakowało "ognia". Po niecałej godzinie gry Trentino prowadziło już 2:0.

Trzeci set był najbardziej wyrównany. Semeniuk i Agustin Loser starali się trzymać drużynę gości w ryzach, ale co chwilę to przeciwnicy byli "z przodu" (14:12). Perugia doprowadziła do remisu (18:18), ale proste błędy pogrążały ekipę lidera SuperLegi. Itas prowadził już 24:22 i miał pięć piłek meczowych, ale nie wykorzystał żadnej z nich. Tę wojnę nerwów dzięki świetnej grze w bloku i obronie wygrała Perugia.

Zaciętą rywalizację można było obejrzeć również na początku czwartej odsłony. Jak to zwykle w tym meczu bywało, na niewielkie prowadzenie wysunęli się gospodarze (12:10). Z czasem przewaga wzrosła (18:14), więc Itas po raz kolejny rozpoczął marsz po końcowy triumf. Tym razem szansy jednak nie zmarnował. W samej końcówce znów były nerwy, ale Trentino wykorzystało "meczówkę" i zakończyło to spotkanie w czterech setach.

To druga porażka z rzędu Perugii w tym sezonie. W poprzednim spotkaniu zespół z Umbrii uległ 2:3 Ranie Verona.

Itas Trentino - Sir Susa Scai Perugia 3:1 (25:21, 25:16, 27:29, 25:23)

KP, Polsat Sport