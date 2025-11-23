Pewna wygrana Trefla z Kingiem

Gospodarze świetnie weszli w to spotkanie, a bardzo aktywny był Kenny Goins. Po rzucie wolnym Dylana Addae-Wusu było już 13:4. Starał się na to reagować m. in. Mateusz Kostrzewski, ale szczecinianie mieli spore problemy z konstruowaniem akcji ofensywnych. Po trójce Mindaugasa Kacinasa po 10 minutach było 25:13.

W drugiej kwarcie Energa Trefl nadal zdecydowanie lepiej prezentował się w ataku. Nieźle radził sobie Mikołaj Witliński, a po zagraniu 3+1 Jakuba Schenka mieli już 18 punktów przewagi! Anthony Roberts wraz z Tomaszem Gielo starali się jeszcze na to reagować, ale to ciągle było za mało. Dzięki trójce Addae-Wusu pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 50:30.

Ekipa trenera Macieja Majcherka trzecią kwartę rozpoczęła od małej serii 0:6, co dawało jeszcze nadzieję na odrabianie strat. Po wsadzie Anthony’ego Robertsa różnica wynosiła 14 punktów. Kenny Goins i Paul Scruggs szybko jednak opanowali sytuację. Ray Cowels i Mindaugas Kacinas sprawiali, że po 30 minutach było 65:47.

Kolejna część meczu już niewiele zmieniała, bo szczecinianie ciągle nie potrafili poradzić sobie z dobrze zorganizowaną defensywą drużyny trenera Mikko Larkasa. W końcówce lekko zmniejszyli straty Tomasz Gielo i Anthony Roberts, ale nie miało to wielkiego wpływu na wynik. Ostatecznie Energa Trefl zwyciężył 84:74.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Kenny Goins z 19 punktami i 9 zbiórkami. Anthony Roberts zdobył dla gości 25 punktów i 5 zbiórek.

ORLEN Basket Liga - 9. kolejka

Energa Trefl Sopot - King Szczecin 84:74 (25:13, 25:17, 15:17, 19:27)

Energa Trefl: Kenneth Goins 19, Dylan Addae-Wusu 15, Paul Scruggs 13, Jakub Schenk 13, Mikołaj Witliński 11, Mindaugas Kacinas 6, Raymond Cowels 4, Szymon Zapała 3, Szymon Nowicki 0;

King: Anthony Roberts 25, Przemysław Żołnierewicz 12, Tomasz Gielo 11, Jovan Novak 7, Nemanja Popovic 6, Jeremy Roach 5, Noah Freidel 4, Mateusz Kostrzewski 4, Ondrej Hustak 0, Max Egner 0.

PLK.PL