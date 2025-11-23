Kiedy PGE Budowlani Łódź grają w Lidze Mistrzyń siatkarek? Terminarz, daty i godziny meczów

PGE Budowlani Łódź będą rywalizować w grupie B Ligi Mistrzyń. Ich rywalkami w tej fazie rozgrywek będą siatkarki klubów Igor Gorgonzola Novara (Włochy), SL Benfica Lizbona (Portugalia) oraz Fenerbahce Medicana Stambuł (Turcja).

Drużyna Budowlanych rozpocznie rywalizację we wtorek 25 listopada spotkaniem z Igor Gorgonzola Novara. W drugiej kolejce łodzianki pojadą do Lizbony, a w trzeciej podejmą w Sport Arenie ekipę Fenerbahce.

Rundę rewanżową rozpoczną od domowego meczu z Benfiką. Na zakończenie fazy grupowej Budowlani zagrają na wyjazdach - najpierw we Włoszech, a następnie w Turcji. Ostatni mecz rozegrają 4 lutego w Stambule.

Siatkarki Budowlanych w Lidze Mistrzyń występowały wcześniej w sezonach 2010/11 (faza grupowa), 2017/18 (faza grupowa), 2018/19 (faza grupowa), 2019/20 (faza grupowa), 2023/24 (faza grupowa, później gra w Pucharze CEV zakończona na półfinale). W poprzednich rozgrywkach awansowały do ćwierćfinału, w którym uległy włoskiej ekipie Savino Del Bene Scandicci.

W sezonie 2025/2026 w siatkarskiej Lidze Mistrzyń wystartuje dwadzieścia zespołów, które podzielono na pięć grup po cztery drużyny w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w 1/4 finału uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z tych, które zajęły trzecie lokaty. Transmisje meczów Ligi Mistrzyń siatkarek na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Mecze siatkarek PGE Budowlanych Łódź w Lidze Mistrzyń 2025/2026:

2025-11-25: PGE Budowlani Łódź – Igor Gorgonzola Novara (wtorek, godzina 18.00)

2025-12-03: SL Benfica Lizbona – PGE Budowlani Łódź (środa, godzina 19.00)

2026-01-06: PGE Budowlani Łódź – Fenerbahce Medicana Stambuł (wtorek, godzina 18.00)

2026-01-13: PGE Budowlani Łódź – SL Benfica Lizbona (wtorek, godzina 18.00)

2026-01-29: Igor Gorgonzola Novara – PGE Budowlani Łódź (czwartek, godzina 18.00)

2026-02-04: Fenerbahce Medicana Stambuł – PGE Budowlani Łódź (środa, godzina 17.00).

PGE Budowlani Łódź – skład na sezon 2025/2026:

rozgrywające: Alicja Grabka, Nadia Siuda

przyjmujące: Rodica Buterez, Paulina Damaske, Karolina Drużkowska, Aleksandra Wenerska

atakujące: Bruna Honorio, Maja Storck

środkowe: Paulina Majkowska, Agata Milewska, Joanna Pacak, Sasa Planinsec

libero: Kornelia Drosdowska, Justyna Łysiak.

Trener: Maciej Biernat.