Pięć goli w meczu PKO BP Ekstraklasy! Pewne zwycięstwo Lecha Poznań
Lech Poznań wygrał z Radomiakiem Radom w niedzielnym meczu PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze wygrali 4:1.
Lech Poznań - Radomiak Radom 4:1 (1:0)
Bramki: 1:0 Mikael Ishak (45-karny), 2:0 Pablo Rodriguez (52), 3:0 Mikael Ishak (61), 3:1 Elves Balde (73), 4:1 Yannick Agnero (89).
Lech Poznań: Bartosz Mrozek - Joel Pereira (83. Robert Gumny), Wojciech Mońka, Mateusz Skrzypczak, Michał Gurgul - Ali Gholizadeh (68. Leo Bengtsson), Antoni Kozubal, Pablo Rodriguez (68. Taofeek Ismaheel), Filip Jagiełło (83. Gisli Thordarson), Luis Palma - Mikael Ishak (68. Yannick Agnero).
Radomiak Radom: Filip Majchrowicz - Zie Ouattara, Steve Kingue, Adrian Dieguez, Jan Grzesik (13. Joao Pedro) - Roberto Alves, Ibrahima Camara, Rafał Wolski (68. Romario Baro) - Vasco Lopes (68. Elves Balde), Maurides (68. Depu), Capita (83. Christos Donis).
Żółte kartki - Radomiak Radom: Vasco Lopes, Ibrahima Camara.
Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom). Widzów 33 877.Przejdź na Polsatsport.pl