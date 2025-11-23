Pięć goli w meczu PKO BP Ekstraklasy! Pewne zwycięstwo Lecha Poznań

Piłka nożna

Lech Poznań wygrał z Radomiakiem Radom w niedzielnym meczu PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze wygrali 4:1.

Piłkarze Lecha Poznań w niebieskich strojach świętują zdobytego gola, dwóch z nich jest blisko siebie, jeden z nich podnosi rękę w geście radości.
fot. PAP
Piłkarze Lecha Poznań świętują zwycięstwo nad Radomiakiem Radom

Lech Poznań - Radomiak Radom 4:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Mikael Ishak (45-karny), 2:0 Pablo Rodriguez (52), 3:0 Mikael Ishak (61), 3:1 Elves Balde (73), 4:1 Yannick Agnero (89).

 

Lech Poznań: Bartosz Mrozek - Joel Pereira (83. Robert Gumny), Wojciech Mońka, Mateusz Skrzypczak, Michał Gurgul - Ali Gholizadeh (68. Leo Bengtsson), Antoni Kozubal, Pablo Rodriguez (68. Taofeek Ismaheel), Filip Jagiełło (83. Gisli Thordarson), Luis Palma - Mikael Ishak (68. Yannick Agnero).

 

Radomiak Radom: Filip Majchrowicz - Zie Ouattara, Steve Kingue, Adrian Dieguez, Jan Grzesik (13. Joao Pedro) - Roberto Alves, Ibrahima Camara, Rafał Wolski (68. Romario Baro) - Vasco Lopes (68. Elves Balde), Maurides (68. Depu), Capita (83. Christos Donis).

 

Żółte kartki - Radomiak Radom: Vasco Lopes, Ibrahima Camara.

 

Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom). Widzów 33 877.

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASAPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Borussia Dortmund - VfB Stuttgart. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 