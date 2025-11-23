Białostocczanie przed przerwą na reprezentację zdążyli przełamać się po dwóch porażkach z rzędu i pokonać na wyjeździe Pogoń Szczecin 2:1. Emocji w tamtym spotkaniu nie brakowało, bo goście zwycięskiego gola strzelili w doliczonym czasie gry. Dzięki temu podopieczni Adriana Siemieńca nie tracą kontaktu z liderującym Górnikiem Zabrze.

GKS w pierwszej części tego sezonu zajmuje dolne rejony tabeli z niewielką przewagą nad strefą spadkową. Po trzech wygranych z rzędu ekipa ze stolicy Górnego Śląska uległa na początku listopada u siebie Piastowi Gliwice 1:3.

Ostatni raz oba zespoły rywalizowały ze sobą w marcu tego roku. Jagiellonia pokonała u siebie GKS 1:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jagiellonia Białystok - GKS Katowice na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport