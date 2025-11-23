PKO BP Ekstraklasa: Jagiellonia Białystok - GKS Katowice. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Jagiellonia Białystok - GKS Katowice to jeden z meczów 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Białostocczanie przed przerwą na reprezentację zdążyli przełamać się po dwóch porażkach z rzędu i pokonać na wyjeździe Pogoń Szczecin 2:1. Emocji w tamtym spotkaniu nie brakowało, bo goście zwycięskiego gola strzelili w doliczonym czasie gry. Dzięki temu podopieczni Adriana Siemieńca nie tracą kontaktu z liderującym Górnikiem Zabrze.

 

ZOBACZ TAKŻE: Sensacja w Częstochowie! Raków na kolanach

 

GKS w pierwszej części tego sezonu zajmuje dolne rejony tabeli z niewielką przewagą nad strefą spadkową. Po trzech wygranych z rzędu ekipa ze stolicy Górnego Śląska uległa na początku listopada u siebie Piastowi Gliwice 1:3.

 

Ostatni raz oba zespoły rywalizowały ze sobą w marcu tego roku. Jagiellonia pokonała u siebie GKS 1:0.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Jagiellonia Białystok - GKS Katowice na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASAGKS KATOWICEJAGIELLONIA BIAŁYSTOKPIŁKA NOŻNAPKO BP EKSTRAKLASA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 