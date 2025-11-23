PKO BP Ekstraklasa: Lech Poznań - Radomiak Radom. Relacja live i wynik na żywo

Lech Poznań - Radomiak Radom to jedno ze spotkań w ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

"Kolejorz" przed tym meczem spisywał się bardzo kiepsko, o czym świadczy bilans trzech remisów i porażki w czterech ostatnich spotkaniach. Mistrz Polski ostatni raz wygrał 5 października, kiedy pokonał na wyjeździe GKS Katowice 1:0. Z tego powodu znajduje się w środku tabeli.

 

Z kolei Radomiak spisuje się przyzwoicie. Zespół niedawno objął Goncalo Feio. Pod jego wodzą udało się wygrać w Gdańsku z Lechią 2:1 oraz u siebie z Cracovią 3:0, przez co ekipa z województwa mazowieckiego puka do ligowej czołówki.

 

W poprzednim sezonie Lech wygrał u siebie z Radomiakiem 2:1.

 

KN, Polsat Sport
